Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 02.09.2025 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2025 Kursziel: 31,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach HIT-Feedback: technotrans verbindet Megatrends mit Kosteneffizienz technotrans war in Person von CEO Michael Finger und Head of IR Frank Dernesch auf den 14. Hamburger Investorentagen (HIT) vertreten, die in der vergangenen Woche stattfanden. Bereits Mitte August konnte das Unternehmen mit überwiegend positiven Q2-Ergebnissen überzeugen (siehe Comment vom 15. August 2025), in denen insbesondere die positiven Effekte des Effizienzprogramms ttSprint hervorstachen. Megatrends als Wachstumstreiber: Im Mittelpunkt der Unternehmenspräsentation standen die langfristigen strategischen Wachstumsmärkte. Besonders im Fokus war der Bereich Datacenter, wo technotrans mit Flüssigkeitskühlungslösungen von der steigenden Nachfrage nach energieeffizienter Kühlung profitiert. Während Datacenter vor einigen Jahren noch hauptsächlich durch die Luft gekühlt wurden, benötigen moderne Prozessoren die leistungsstärkere Flüssigkeitskühlung, um nicht zu überhitzen. Hier sieht technotrans dynamische Wachstumschancen durch den KI-Boom, der die Nachfrage nach Rechenleistung und damit nach Flüssigkeitskühlungssystemen stark beschleunigt. Auch im Bereich Batteriethermomanagement für Schienen-, Straßenund Spezialfahrzeuge ist technotrans mit Serienaufträgen bereits gut positioniert und baut auf den globalen Trend der Dekarbonisierung. Breite Aufstellung als Stabilitätsanker: Durch die Erfahrung der Finanzkrise 2008/09, in der das damals einzige Segment Print einen signifikanten Erlöseinbruch erlitt, diversifizierte technotrans die eigene Tätigkeit und eröffnete bzw. akquirierte weitere Geschäftsfelder. Hierzu gehören neben dem Bereich Energy Management auch die weiteren Fokusmärkten Plastics, Healthcare & Analytics sowie Laser. Diese Märkte entwickeln sich unterschiedlich dynamisch, bieten in Summe jedoch eine deutlich breitere Basis als zuvor. Während Print nach wie vor durch die starke Marktstellung in der Verpackungsindustrie gestützt wird, eröffnet Healthcare & Analytics kontinuierliches Wachstumspotenzial durch die tendenziell steigende Nachfrage nach intelligenten Kühllösungen in der Medizintechnik, speziell in Analysegeräten. Die Marktbreite erlaubt es technotrans mittlerweile, zyklische Schwankungen einzelner Segmente besser abzufedern, was sich auch in der zuletzt anspruchsvollen konjunkturellen Phase zeigte. Effizienzprogramm als Basis für profitable Expansion: Mit dem 2024 umgesetzten Programm ttSprint hat das Unternehmen die Basis für profitables Wachstum gelegt. Die neue, stärker markt- und kundenorientierte Organisationsstruktur senkt Kosten und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit in den Fokusmärkten. Die Effizienzgewinne zeigen sich bereits in der verbesserten EBIT-Marge und sollen nach Darstellung des Managements auch in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Profitabilität leisten. Für das laufende Geschäftsjahr avisiert technotrans eine Steigerung der EBIT-Marge von 5,2% auf 7-9% und liegt zum ersten Halbjahr mit 7,0% bereits auf Kurs. Im GJ 2027 dürfte das Unternehmen nach unserer Prognose erstmals zweistellige operative Margen erreichen. Fazit: technotrans unterstrich auf dem HIT seine starke strategische Positionierung in wachstumsstarken Endmärkten, kombiniert mit internen Effizienzhebeln. Wir sehen die langfristigen Perspektiven durch die Verbindung von Megatrends (Digitalisierung, Elektrifizierung, Dekarbonisierung) mit operativer Exzellenz als attraktiv an und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0a8996ba747d69d9ce7fa6d3686c5903 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2191884 02.09.2025 CET/CEST °