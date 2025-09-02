Werbung ausblenden

Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

02.09.2025 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.09.2025
     Kursziel:                  31,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

HIT-Feedback: technotrans verbindet Megatrends mit Kosteneffizienz

technotrans war in Person von CEO Michael Finger und Head of IR Frank
Dernesch auf den 14. Hamburger Investorentagen (HIT) vertreten, die in der
vergangenen Woche stattfanden. Bereits Mitte August konnte das Unternehmen
mit überwiegend positiven Q2-Ergebnissen überzeugen (siehe Comment vom 15.
August 2025), in denen insbesondere die positiven Effekte des
Effizienzprogramms ttSprint hervorstachen.

Megatrends als Wachstumstreiber: Im Mittelpunkt der Unternehmenspräsentation
standen die langfristigen strategischen Wachstumsmärkte. Besonders im Fokus
war der Bereich Datacenter, wo technotrans mit Flüssigkeitskühlungslösungen
von der steigenden Nachfrage nach energieeffizienter Kühlung profitiert.
Während Datacenter vor einigen Jahren noch hauptsächlich durch die Luft
gekühlt wurden, benötigen moderne Prozessoren die leistungsstärkere
Flüssigkeitskühlung, um nicht zu überhitzen. Hier sieht technotrans
dynamische Wachstumschancen durch den KI-Boom, der die Nachfrage nach
Rechenleistung und damit nach Flüssigkeitskühlungssystemen stark
beschleunigt. Auch im Bereich Batteriethermomanagement für Schienen-,
Straßenund Spezialfahrzeuge ist technotrans mit Serienaufträgen bereits gut
positioniert und baut auf den globalen Trend der Dekarbonisierung.

Breite Aufstellung als Stabilitätsanker: Durch die Erfahrung der Finanzkrise
2008/09, in der das damals einzige Segment Print einen signifikanten
Erlöseinbruch erlitt, diversifizierte technotrans die eigene Tätigkeit und
eröffnete bzw. akquirierte weitere Geschäftsfelder. Hierzu gehören neben dem
Bereich Energy Management auch die weiteren Fokusmärkten Plastics,
Healthcare & Analytics sowie Laser. Diese Märkte entwickeln sich
unterschiedlich dynamisch, bieten in Summe jedoch eine deutlich breitere
Basis als zuvor. Während Print nach wie vor durch die starke Marktstellung
in der Verpackungsindustrie gestützt wird, eröffnet Healthcare & Analytics
kontinuierliches Wachstumspotenzial durch die tendenziell steigende
Nachfrage nach intelligenten Kühllösungen in der Medizintechnik, speziell in
Analysegeräten. Die Marktbreite erlaubt es technotrans mittlerweile,
zyklische Schwankungen einzelner Segmente besser abzufedern, was sich auch
in der zuletzt anspruchsvollen konjunkturellen Phase zeigte.

Effizienzprogramm als Basis für profitable Expansion: Mit dem 2024
umgesetzten Programm ttSprint hat das Unternehmen die Basis für profitables
Wachstum gelegt. Die neue, stärker markt- und kundenorientierte
Organisationsstruktur senkt Kosten und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit
in den Fokusmärkten. Die Effizienzgewinne zeigen sich bereits in der
verbesserten EBIT-Marge und sollen nach Darstellung des Managements auch in
den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Profitabilität leisten.
Für das laufende Geschäftsjahr avisiert technotrans eine Steigerung der
EBIT-Marge von 5,2% auf 7-9% und liegt zum ersten Halbjahr mit 7,0% bereits
auf Kurs. Im GJ 2027 dürfte das Unternehmen nach unserer Prognose erstmals
zweistellige operative Margen erreichen.

Fazit: technotrans unterstrich auf dem HIT seine starke strategische
Positionierung in wachstumsstarken Endmärkten, kombiniert mit internen
Effizienzhebeln. Wir sehen die langfristigen Perspektiven durch die
Verbindung von Megatrends (Digitalisierung, Elektrifizierung,
Dekarbonisierung) mit operativer Exzellenz als attraktiv an und bestätigen
unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0a8996ba747d69d9ce7fa6d3686c5903

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2191884 02.09.2025 CET/CEST

