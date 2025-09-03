AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero mit weiterem Erholungsversuch - Jefferies positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Aussagen eines Analysten haben die Anleger von Delivery Hero am Mittwoch zum Zugreifen ermutigt. Der Kurs des Essenslieferdienstes zog um drei Prozent auf 23,45 Euro an und steuerte so nach einem schwachen Vortag das bisherige Wochenhoch vom Montag an. Mit einem Abschlag von noch 13,6 Prozent ist dieses Jahr bislang dürftig verlaufen.

Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies legt in seiner Studie dar, warum der Markt die Wertpotenziale der Aktie nicht länger ignorierten sollte. Er bezieht sich dabei auf vier Themen, die in der Investorendebatte die zentrale Rolle spielen. Allen voran glaubt er, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden. Vier Jahre mit strategischen Fehlern beim Ableger Baemin dürften seiner Einschätzung nach unter neuem Management ein Ende finden.

Außerdem sollten Anleger Konkurrenz durch Meituan in Saudi-Arabien nicht überbewerten und es sei auch immer noch möglich, dass Großaktionär Prosus an einer Übernahme interessiert sein könnte. Der Experte geht daher von einer "nachhaltigen Neubewertung" des Essenslieferanten aus und bestätigte bei einem leicht auf 40,50 Euro gesenkte Kursziel seine Kaufempfehlung./tih/mis