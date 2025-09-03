Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

