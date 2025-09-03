EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2025 / 16:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Nadia
|Nachname(n):
|Jakobi
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|E.ON SE
b) LEI
|Q9MAIUP40P25UFBFG033
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ENAG999
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|14,695 EUR
|1,05 EUR
|14,695 EUR
|199.998,95 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|14,695 EUR
|200.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Trade Republic Bank GmbH
|MIC:
|TRBX
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100470 03.09.2025 CET/CEST