EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 16:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Nadia
Nachname(n):Jakobi

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

E.ON SE

b) LEI

Q9MAIUP40P25UFBFG033 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,695 EUR1,05 EUR
14,695 EUR199.998,95 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,695 EUR200.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Trade Republic Bank GmbH
MIC:TRBX

03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.eon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100470 03.09.2025 CET/CEST

