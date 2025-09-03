EQS-News: Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie

Lenzing, September 3, 2025 – Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter regenerierten Cellulosefasern, gibt die Ernennung von Milena Ioveva zur Vice President Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs bekannt. Sie berichtet direkt an Lenzings CEO Rohit Aggarwal.

Die neu geschaffene Rolle unterstreicht Lenzings Engagement, die globale Marktpositionierung weiter auszubauen, die Kapitalmarktorientierung zu stärken und die globale Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Transformationsprozessen mit Fokus auf nachhaltige Mehrwertgenerierung bringt Milena Ioveva eine umfassende Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt, Kommunikation und Nachhaltigkeit mit.

„Wir freuen uns sehr, Milena bei Lenzing willkommen zu heißen“, so Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG. „Da Lenzing als global agierendes Unternehmen sein Geschäft international weiter stärkt, wird eine effektive Kommunikation mit allen unseren Stakeholdern entscheidend sein. Milenas nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Wertsteigerung in Übergangsphasen, gemeinsam mit ihrer umfassenden Expertise am Kapitalmarkt und in der strategischen Positionierung, wird entscheidend dazu beitragen, unsere ambitionierte Vision umzusetzen.“

„Ich kann mir keine größere Motivation vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das an der Spitze verantwortungsbewusster Faserinnovationen steht“, sagt Milena Ioveva. „Ich sehe dies als eine Chance, Lenzings Rolle in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld zu verstärken und einen spürbaren Beitrag zu leisten. Es ist mir eine Ehre, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, das Pionierarbeit leistet und Lösungen schafft, die mehr Wert, Effizienz und Nachhaltigkeit bieten.“

Zuvor war Milena Ioveva Konzernsprecherin der PORR AG und leitete die Bereiche Konzernkommunikation, Strategie, Investor Relations und Nachhaltigkeit. Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien.

Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

