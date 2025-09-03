Werbung ausblenden

Frankfurt-BVB und Köln-Bayern: Zwei Pokalspiele im Free-TV

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals werden die beiden Topspiele Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund sowie 1. FC Köln gegen Bayern München live im Free-TV gezeigt. Das ZDF überträgt am Dienstag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr die Partie aus Frankfurt. Die ARD ist einen Tag später am 29. Oktober um 20.45 Uhr mit dem Spiel des Bundesliga-Aufsteigers Köln gegen den Rekord-Pokalsieger FC Bayern dran.

Insgesamt kommt es in dieser zweiten Pokalrunde zu fünf Bundesliga-Duellen. Titelverteidiger VfB Stuttgart muss beim FSV Mainz 05 ran (Mittwoch, 18.00 Uhr). Bereits am Dienstagabend spielen der 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr) und der FC St. Pauli gegen 1899 Hoffenheim (20.45). Alle Spieler werden live bei Sky übertragen./sti/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden