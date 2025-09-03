INDEX-MONITOR: Porsche fliegt aus dem Dax
dpa-AFX · Uhr
ZUG (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax ) ab. Das teilte die Deutsche Börse mit./rwi/DP/nas
