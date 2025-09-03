KI-Firma Anthropic sammelt 13 Milliarden Dollar ein

Mexiko-Stadt (Reuters) - Anthropic hat bei einer neuen Finanzierungsrunde 13 Milliarden Dollar eingeworben und wird nun mit 183 Milliarden Dollar bewertet.

Angeführt wurde die Runde von der Investmentfirma ICONIQ, wie das von Amazon unterstützte KI-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zu den weiteren Geldgebern zählten Fidelity Management & Research, Lightspeed Venture Partners, die Qatar Investment Authority, Blackstone und Coatue. Das Geld solle dazu dienen, die wachsende Nachfrage von Unternehmen zu bedienen, die Sicherheitsforschung zu vertiefen und die internationale Expansion zu unterstützen, erklärte Anthropic.

Die Begeisterung der Investoren für KI-Startups ist trotz einiger Zweifel an den Ausgaben in der Technologiebranche ungebrochen. Einem Bericht von PitchBook vom Juli zufolge stieg das Finanzierungsvolumen für US-Startups im ersten Halbjahr 2025 dank des anhaltenden KI-Booms um 75,6 Prozent. Anthropic selbst steigerte seinen hochgerechneten Jahresumsatz von rund einer Milliarde Dollar zu Anfang 2025 auf mehr als fünf Milliarden Dollar im August. Zudem gründete das Unternehmen am vergangenen Mittwoch einen Beirat für nationale Sicherheit und den öffentlichen Sektor, um die Zusammenarbeit mit der Regierung in Washington und verbündeten Regierungen zu stärken.