Werbung ausblenden

Straumann Holding AG nimmt durch die erfolgreiche Platzierung einer dreijährigen Anleihe CHF 250 Millionen auf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Straumann Holding AG nimmt durch die erfolgreiche Platzierung einer dreijährigen Anleihe CHF 250 Millionen auf

03.09.2025 / 18:00 CET/CEST

Basel, 3. September 2025: Straumann Holding AG hat heute erfolgreich eine Anleihe über CHF 250 Millionen platziert, die voraussichtlich am 3. Oktober lanciert und am 3. Oktober 2028 fällig wird. Der Ausgabepreis wurde auf 100.141% festgesetzt, und die Valuta ist der 3. Oktober 2025. Die Anleihe dient der Refinanzierung der bestehenden Straumann-Anleihe, die Anfang Oktober fällig wird. Die Nettoerlöse aus der Transaktion werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Emission wurde von der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank begleitet.

Wesentliche Eckdaten:

Emissionsvolumen:

CHF 250 Mio.

Valuta:

3. Oktober 2025

Endfälligkeit:

3. Oktober 2028

Ausgabepreis:

100.141%

Rückzahlung:

100%

Coupon:

0.55% p.a.

Effektivverzinsung für Anleger:

0.503%

Lead Manager:

UBS AG, Zürcher Kantonalbank

ISIN:

CH1478430833

***

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte: 
Corporate Communication
Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62
Marc Kaiser: +41 (0)61 965 16 80
E-Mail: corporate.communication@straumann.com		Investor Relations
Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51
Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76
E-Mail: investor.relations@straumann.com

Diese Medienmitteilung darf weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt, in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion verbreitet, veröffentlicht oder weitergegeben werden, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre oder gegen die geltenden Gesetze dieser Jurisdiktion verstiesse.

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom
15. Juni 2018 in der jeweils geltenden Fassung dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anleihen dar.

Haftungsausschluss
Die Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

###

Ende der Medienmitteilungen

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41619651239
Fax:+41 61 965 11 06
E-Mail:silvia.dobry@straumann.com
Internet:www.straumann-group.com
ISIN:CH1175448666
Valorennummer:914326
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2192766
Ende der MitteilungEQS News-Service

2192766 03.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Straumann Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden