Thyssenkrupp-Marine-Tochter setzt auf Partnerschaften in Indien

Reuters · Uhr
Düsseldorf (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter (TKMS) will ihre Zusammenarbeit mit Rüstungsfirmen in Indien ausbauen.

Das Unternehmen habe hierzu mit der in Hyderabad ansässigen Firma VEM Technologies eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte TKMS am Mittwoch mit. Die Vereinbarung bilde die Grundlage für eine in Indien angesiedelte Entwicklung, Produktion, Integration, Erprobung und Modernisierung von Schwergewichtstorpedos. TKMS werde mit seinem Segment Atlas Elektronik beteiligt sein. TKMS stehe der indischen Marine als Partner zur Seite, erklärte TKMS-Chef Oliver Burkhard.

Zusätzlich intensiviert TKMS die Zusammenarbeit mit dem indischen Unternehmen CFF Fluid Control Limited, einem Spezialisten für mechanische und elektronische Waffensysteme für die indische Marine. Ziel sei es, die Entwicklung und Produktion modernster U-Boot-Abwehrsysteme (ASW) für Überwasserschiffe und diverse andere strategische Anwendungen voranzubringen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab.

Thyssenkrupp

