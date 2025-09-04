Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel bleibt bei 16 Euro

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SMA Solar mit einem unveränderten Kursziel von 16 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Constantin Hesse reagierte damit am Mittwoch auf den Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung. Er sieht die Prognosesenkung des Solarzulieferers als reinigendes Gewitter. SMA profitiere weiter von einer starken Nachfrage im Großprojekte-Bereich - mit Überraschungspotenzial in den USA. Die Restrukturierung könnte aber insgesamt zunächst die Kasse belasten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

SMA Solar

