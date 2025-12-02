W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Baumaschinenhersteller

Übernahmefantasie schiebt Wacker Neuson zeitweise zweistellig an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: OlegDoroshin/Shutterstock.com

Übernahmefantasie hat die Aktien von Wacker Neuson am Dienstagmittag um bis 17 Prozent auf 22,10 Euro angetrieben. Hier ließ bei den Papieren des Baumaschinenherstellers an einer Charthürde jedoch der Schwung nach. Zuletzt betrug das Kursplus 9 Prozent. Damit scheiterte auch der Ausbruchsversuch über die einfache 200-Tage-Linie zunächst.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen erfuhr, soll der südkoreanische Mischkonzern Doosan ein Auge auf die Münchner geworfen haben. Doosan hat wie Wacker Bagger und Radlader im Programm.

Wacker Neuson

