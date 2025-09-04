Werbung ausblenden

Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

dpa-AFX · Uhr
Medien

Cologno Monzese/Unterföhring (dpa) - Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit.

