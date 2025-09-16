Werbung ausblenden
Alphabet knackt drei Billionen US-Dollar - Cameco & SAP im Rampenlicht

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um die Werte: Einzelwerte: SMA Solar, Atoss Software, Beiersdorf, SAP, Insulet, Microsoft, Chipotle Mexican Grill, Amazon, Oracle, Cameco und Alphabet.

Alphabet bei drei Billionen US-Dollar

Ein Meilenstein, der Signalwirkung für den Tech-Sektor hat - und Fragen nach der Bewertung aufwirft.

Cameco im Uran-Rausch

Die USA bauen ihre strategische Reserve aus - und Cameco profitiert massiv.

SAP nach dem Rücksetzer

Der größte Softwarekonzern Europas steht unter Druck - doch Analysten bleiben optimistisch.

