Märkte heute
Alphabet knackt drei Billionen US-Dollar - Cameco & SAP im Rampenlicht
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um die Werte: Einzelwerte: SMA Solar, Atoss Software, Beiersdorf, SAP, Insulet, Microsoft, Chipotle Mexican Grill, Amazon, Oracle, Cameco und Alphabet.
Alphabet bei drei Billionen US-Dollar
Ein Meilenstein, der Signalwirkung für den Tech-Sektor hat - und Fragen nach der Bewertung aufwirft.
Cameco im Uran-Rausch
Die USA bauen ihre strategische Reserve aus - und Cameco profitiert massiv.
SAP nach dem Rücksetzer
Der größte Softwarekonzern Europas steht unter Druck - doch Analysten bleiben optimistisch.
