Am Vortag der Zinsentscheidung in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse getreten. Der Dax sackte am Dienstag um 1,8 Prozent auf 23.329 Punkte ab und fiel damit auf ein Tief seit Ende Juni. Der Leitindex sei lethargisch und verliere den Anschluss an die starken US-Börsen, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es derweil 1,2 Prozent auf 30.100 Zähler bergab.

Die Anleger gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank Fed zur Wochenmitte erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen größeren Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Das Spannende an der Sitzung wird sein, ob die Fed auf die Markterwartungen eines kontinuierlichen Zinssenkungs-Zyklus einschwenkt oder nicht", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So sind die Umsätze im Einzelhandel im August stärker als erwartet gestiegen. An einer geldpolitischen Lockerung bestünden dennoch kaum Zweifel, betonte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Thyssenkrupp profitiert von Stahlsparten-Interesse

Im MDax lag in einem ansonsten schwachen Marktumfeld die Aktie von Stahlkonzern Thyssenkrupp zum Handelsschluss an der Spitze des Index. Sie legten um 4,4 Prozent zu, nachdem sie den Tag noch im Minus begonnen hatte.

Hintergrund ist ein Übernahmeangebot. Der indische Stahlkonzern Jindal Steel International will die Thyssen-Stahlsparte Thyssenkrupp Steel kaufen. "Die Thyssenkrupp AG hat ein unverbindliches, indikatives Angebot von Jindal Steel International für den Kauf von Thyssenkrupp Steel Europe erhalten", teilte der Industriekonzern in Essen mit.

Der Vorstand der AG werde dieses Angebot intensiv prüfen, hieß es weiter. Die Konzernführung will dabei nach eigenen Angaben vor allem auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an den Stahl-Standorten achten.

Siltronic-Aktie steigt zweistellig zu

Im SDax legten die Aktien von Siltronic sogar zweistellig zu und gingen 10,2 Prozent teurer aus dem Xetra-Handel. Mit dem Sprung auf das Niveau von Ende Juli schafften sie es auch zurück über die 50- sowie die 100-Tage-Linie, zwei wichtige charttechnische Indikatoren für den mittelfristigen Trend.

Obwohl die Aktien seit vergangenem Donnerstag etwa ein Fünftel zugelegt haben, steht seit Jahresbeginn aber immer noch ein zweistelliges Minus zu Buche.

Die Experten des Bernecker Börsenbriefs bezeichneten Siltronic als "Comeback des Tages". Die immer stärkere Verbreitung neuer Breitband-Speicherchips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) berge für den Waferhersteller langfristiges Wachstumspotenzial.

(mit Material von dpa-AFX)