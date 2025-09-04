Werbung ausblenden

Google-Dienste in der Türkei und Europa zeitweise ausgefallen

Düsseldorf (Reuters) - In der Türkei und Teilen Europas sind am Donnerstag zeitweise Dienste des Google-Konzerns wie YouTube ausgefallen.

Betroffen waren neben der Türkei auch Deutschland und Griechenland. Das berichteten unter anderem ein türkischer Vizeminister und Nutzer aus der Region. Die Störungen begannen demnach gegen neun Uhr deutscher Zeit und waren den Angaben zufolge vor elf Uhr weitgehend behoben. Der türkische Vize-Verkehrsminister Ömer Fatih Sayan erklärte auf der Plattform X, von Google sei ein technischer Bericht angefordert worden. Von Google war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

(Bericht von Can Sezer in Istanbul unter Mitarbeit von Reuter Redaktionen in Europa, geschrieben von Anneli Palmen, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

