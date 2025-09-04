Google-Dienste in der Türkei und Europa zeitweise ausgefallen

Düsseldorf (Reuters) - In der Türkei und Teilen Europas sind am Donnerstag zeitweise Dienste des Google-Konzerns wie YouTube ausgefallen.

Betroffen waren neben der Türkei auch Deutschland und Griechenland. Das berichteten unter anderem ein türkischer Vizeminister und Nutzer aus der Region. Die Störungen begannen demnach gegen neun Uhr deutscher Zeit und waren den Angaben zufolge vor elf Uhr weitgehend behoben. Der türkische Vize-Verkehrsminister Ömer Fatih Sayan erklärte auf der Plattform X, von Google sei ein technischer Bericht angefordert worden. Von Google war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

