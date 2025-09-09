Alphabet Class C - Auf Rekordhoch!

Die Alphabet-Aktie hat eine sehr starke Woche hinter sich. Die überzeugende Wertentwicklung schlägt sich nicht zuletzt in einer hohen relativen Stärke nach Levy (1,3) nieder. Der Aufwärtstrend der letzten Monate ist also absolut intakt. Für ein noch viel wichtigeres charttechnisches Ausrufezeichen sorgt in diesem Zusammenhang der Spurt auf ein neues Allzeithoch (238,40 USD) – noch dazu per Aufwärtsgap im Tagesbereich (212,37 USD zu 225,12 USD). Damit kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen knapp 150 USD und gut 200 USD interpretiert werden (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus der angeführten Tradingrange auf rund 260 USD taxieren. Interessanterweise harmoniert dieses Anlaufziel recht gut mit einem Fibonacci-Level (263,18 USD). Per Saldo dürfte sich der bestehende Haussetrend fortsetzen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. In Zukunft stecken die oben genannte Aufwärtskurslücke sowie die Ausbruchszone bei 208,70/ 202,88 USD wichtige Unterstützungen gen Süden ab.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: LSEG, tradesignal²

