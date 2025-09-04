TAGESVORSCHAU: Termine am 4. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN USA: Broadcom, Q3-Zahlen USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 7/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chef Andrea Orcel 09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025 U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung. CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi