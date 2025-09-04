Werbung ausblenden

US-Regierung hebt Schutzstatus von Venezolanern auf

Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump erkennt bestimmten Venezolanern den Schutzstatus ab und will damit deren Ausreise forcieren. Venezuelas Rolle bei der "Förderung illegaler Migration" untergrabe die Bemühungen, die Grenze der USA zum Süden zu sichern und eine gesteuerte Migration zu ermöglichen, teilte das Heimatschutzministerium mit. Der temporäre Schutzstatus "ermutige" Menschen dazu, ohne gültige Papiere in die Vereinigten Staaten zu reisen.

Der temporäre Schutzstatus war 2021 unter dem damaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden eingeführt worden. Laut US-Medien sind von dem Vorhaben gut 250.000 Menschen betroffen, die sich mit Aberkennung der Sonderregel unrechtmäßig in den USA aufhalten würden./ngu/DP/zb

