Baidu: KI-Wachstum trotzt schwachem Kerngeschäft
Baidu: KI-Wachstum trotzt schwachem Kerngeschäft
Stärken im KI-Sektor und aktuelle Herausforderungen
Baidu Inc. hat seine jüngsten Quartalsergebnisse am 20. August 2025 veröffentlicht und dabei ein gemischtes Bild gezeichnet. Während der Konzern mit einem Gewinn pro Aktie von 1,90 US-Dollar die Erwartungen der Analysten von 1,86 US-Dollar übertreffen konnte, blieben die Umsatzerlöse mit 4,57 Mrd. US-Dollar hinter den Schätzungen von 4,59 Mrd. US-Dollar zurück. Insgesamt sind die Umsätze im Jahresvergleich um 4 % gesunken. Dieser Rückgang ist primär auf die weiterhin schwachen Werbeeinnahmen aus dem Online-Marketing-Geschäft zurückzuführen, einem Bereich, der traditionell einen großen Teil des Baidu Core Umsatzes ausmacht. Dennoch zeigt das Unternehmen deutliche Fortschritte in seiner strategischen Neuausrichtung. Der Umsatz aus Nicht-Online-Marketing, angetrieben durch das KI-Cloud-Geschäft, wuchs im Jahresvergleich um 34 %, was die zunehmende Bedeutung dieses Segments unterstreicht.
|
Endlos Turbo Long 64,5781 open end: Basiswert Baidu.com Inc. (ADR)
DY0HRS
Quelle: DZ BANK: Geld 05.09. 13:32:08, Brief 05.09. 13:32:08
|2,99 EUR
|3,01 EUR
|3,10%
|Basiswertkurs: 98,17 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NASDAQ , 04.09.
|Basispreis
|64,5781 USD
|Knock-Out-Barriere
|64,5781 USD
|Hebel
|2,83x
|Abstand zum Basispreis in %
|34,22%
|Abstand zum Knock-Out in %
|34,22%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–