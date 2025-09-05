Werbung ausblenden
Baidu: KI-Wachstum trotzt schwachem Kerngeschäft

KI
Baidu: KI-Wachstum trotzt schwachem Kerngeschäft


Baidu Inc., oft als Chinas Google bezeichnet, steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Während die jüngsten Quartalszahlen vom 20. August 2025 die Anleger mit einem Rückgang der traditionellen Werbeeinnahmen enttäuschten, zeigt das Unternehmen im zukunftsträchtigen KI-Sektor beeindruckende Stärke. Kann das rasante Wachstum der KI-Sparte die Schwächen des Kerngeschäfts ausgleichen und Baidu in eine neue Ära führen?

Stärken im KI-Sektor und aktuelle Herausforderungen

Baidu Inc. hat seine jüngsten Quartalsergebnisse am 20. August 2025 veröffentlicht und dabei ein gemischtes Bild gezeichnet. Während der Konzern mit einem Gewinn pro Aktie von 1,90 US-Dollar die Erwartungen der Analysten von 1,86 US-Dollar übertreffen konnte, blieben die Umsatzerlöse mit 4,57 Mrd. US-Dollar hinter den Schätzungen von 4,59 Mrd. US-Dollar zurück. Insgesamt sind die Umsätze im Jahresvergleich um 4 % gesunken. Dieser Rückgang ist primär auf die weiterhin schwachen Werbeeinnahmen aus dem Online-Marketing-Geschäft zurückzuführen, einem Bereich, der traditionell einen großen Teil des Baidu Core Umsatzes ausmacht. Dennoch zeigt das Unternehmen deutliche Fortschritte in seiner strategischen Neuausrichtung. Der Umsatz aus Nicht-Online-Marketing, angetrieben durch das KI-Cloud-Geschäft, wuchs im Jahresvergleich um 34 %, was die zunehmende Bedeutung dieses Segments unterstreicht.




 
 

