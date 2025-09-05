Werbung ausblenden

EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.09.2025 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas Georg
Nachname(n):Weishaar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,9000 EUR10.549,70 EUR
4,9000 EUR10.549,70 EUR
4,9000 EUR2.900,80 EUR
4,9000 EUR7.648,90 EUR
4,9000 EUR1.915,90 EUR
4,9000 EUR4,90 EUR
4,9000 EUR1.063,30 EUR
4,9000 EUR382,20 EUR
4,9000 EUR39,20 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR1.931,54 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR5.152,42 EUR
4,9400 EUR1.170,78 EUR
4,9400 EUR686,66 EUR
4,9400 EUR820,04 EUR
4,9400 EUR3.161,60 EUR
4,9400 EUR5.626,66 EUR
4,9400 EUR419,90 EUR
4,9400 EUR64,22 EUR
4,9400 EUR3.354,26 EUR
4,9400 EUR503,88 EUR
4,9400 EUR93,86 EUR
4,9400 EUR2.306,98 EUR
4,9400 EUR2.306,98 EUR
4,9400 EUR3.186,30 EUR
4,9400 EUR1.729,00 EUR
4,9400 EUR829,92 EUR
4,9400 EUR5.424,12 EUR
4,9400 EUR1.131,26 EUR
4,9400 EUR494,00 EUR
4,9400 EUR904,02 EUR
4,9400 EUR2.964,00 EUR
4,9400 EUR494,00 EUR
4,9400 EUR988,00 EUR
4,9400 EUR494,00 EUR
4,9400 EUR494,00 EUR
4,9400 EUR988,00 EUR
4,9400 EUR1.185,60 EUR
4,9400 EUR459,42 EUR
4,9400 EUR1.220,18 EUR
4,9400 EUR494,00 EUR
4,9400 EUR3.052,92 EUR
4,9400 EUR494,00 EUR
4,9400 EUR2.282,28 EUR
4,9400 EUR3.843,32 EUR
4,9400 EUR988,00 EUR
4,9400 EUR503,88 EUR
4,9400 EUR988,00 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR874,38 EUR
4,9400 EUR1.002,82 EUR
4,9400 EUR1.482,00 EUR
4,9400 EUR1.976,00 EUR
4,9400 EUR780,52 EUR
4,9400 EUR207,48 EUR
4,9400 EUR207,48 EUR
4,9400 EUR469,30 EUR
4,9400 EUR8.654,88 EUR
4,9400 EUR3.314,74 EUR
4,9400 EUR6.323,20 EUR
4,9400 EUR9,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,9313 EUR161.528,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.takkt.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100532 05.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TAKKT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden