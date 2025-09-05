EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.09.2025 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andreas Georg Nachname(n): Weishaar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,9000 EUR 10.549,70 EUR 4,9000 EUR 10.549,70 EUR 4,9000 EUR 2.900,80 EUR 4,9000 EUR 7.648,90 EUR 4,9000 EUR 1.915,90 EUR 4,9000 EUR 4,90 EUR 4,9000 EUR 1.063,30 EUR 4,9000 EUR 382,20 EUR 4,9000 EUR 39,20 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 1.931,54 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 5.152,42 EUR 4,9400 EUR 1.170,78 EUR 4,9400 EUR 686,66 EUR 4,9400 EUR 820,04 EUR 4,9400 EUR 3.161,60 EUR 4,9400 EUR 5.626,66 EUR 4,9400 EUR 419,90 EUR 4,9400 EUR 64,22 EUR 4,9400 EUR 3.354,26 EUR 4,9400 EUR 503,88 EUR 4,9400 EUR 93,86 EUR 4,9400 EUR 2.306,98 EUR 4,9400 EUR 2.306,98 EUR 4,9400 EUR 3.186,30 EUR 4,9400 EUR 1.729,00 EUR 4,9400 EUR 829,92 EUR 4,9400 EUR 5.424,12 EUR 4,9400 EUR 1.131,26 EUR 4,9400 EUR 494,00 EUR 4,9400 EUR 904,02 EUR 4,9400 EUR 2.964,00 EUR 4,9400 EUR 494,00 EUR 4,9400 EUR 988,00 EUR 4,9400 EUR 494,00 EUR 4,9400 EUR 494,00 EUR 4,9400 EUR 988,00 EUR 4,9400 EUR 1.185,60 EUR 4,9400 EUR 459,42 EUR 4,9400 EUR 1.220,18 EUR 4,9400 EUR 494,00 EUR 4,9400 EUR 3.052,92 EUR 4,9400 EUR 494,00 EUR 4,9400 EUR 2.282,28 EUR 4,9400 EUR 3.843,32 EUR 4,9400 EUR 988,00 EUR 4,9400 EUR 503,88 EUR 4,9400 EUR 988,00 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 874,38 EUR 4,9400 EUR 1.002,82 EUR 4,9400 EUR 1.482,00 EUR 4,9400 EUR 1.976,00 EUR 4,9400 EUR 780,52 EUR 4,9400 EUR 207,48 EUR 4,9400 EUR 207,48 EUR 4,9400 EUR 469,30 EUR 4,9400 EUR 8.654,88 EUR 4,9400 EUR 3.314,74 EUR 4,9400 EUR 6.323,20 EUR 4,9400 EUR 9,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,9313 EUR 161.528,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Internet: www.takkt.de

100532 05.09.2025 CET/CEST