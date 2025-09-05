EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.09.2025 / 15:45 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas Georg
|Nachname(n):
|Weishaar
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TAKKT AG
b) LEI
|549300AZ0JTVTW3IZY37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007446007
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,9000 EUR
|10.549,70 EUR
|4,9000 EUR
|10.549,70 EUR
|4,9000 EUR
|2.900,80 EUR
|4,9000 EUR
|7.648,90 EUR
|4,9000 EUR
|1.915,90 EUR
|4,9000 EUR
|4,90 EUR
|4,9000 EUR
|1.063,30 EUR
|4,9000 EUR
|382,20 EUR
|4,9000 EUR
|39,20 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|1.931,54 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|5.152,42 EUR
|4,9400 EUR
|1.170,78 EUR
|4,9400 EUR
|686,66 EUR
|4,9400 EUR
|820,04 EUR
|4,9400 EUR
|3.161,60 EUR
|4,9400 EUR
|5.626,66 EUR
|4,9400 EUR
|419,90 EUR
|4,9400 EUR
|64,22 EUR
|4,9400 EUR
|3.354,26 EUR
|4,9400 EUR
|503,88 EUR
|4,9400 EUR
|93,86 EUR
|4,9400 EUR
|2.306,98 EUR
|4,9400 EUR
|2.306,98 EUR
|4,9400 EUR
|3.186,30 EUR
|4,9400 EUR
|1.729,00 EUR
|4,9400 EUR
|829,92 EUR
|4,9400 EUR
|5.424,12 EUR
|4,9400 EUR
|1.131,26 EUR
|4,9400 EUR
|494,00 EUR
|4,9400 EUR
|904,02 EUR
|4,9400 EUR
|2.964,00 EUR
|4,9400 EUR
|494,00 EUR
|4,9400 EUR
|988,00 EUR
|4,9400 EUR
|494,00 EUR
|4,9400 EUR
|494,00 EUR
|4,9400 EUR
|988,00 EUR
|4,9400 EUR
|1.185,60 EUR
|4,9400 EUR
|459,42 EUR
|4,9400 EUR
|1.220,18 EUR
|4,9400 EUR
|494,00 EUR
|4,9400 EUR
|3.052,92 EUR
|4,9400 EUR
|494,00 EUR
|4,9400 EUR
|2.282,28 EUR
|4,9400 EUR
|3.843,32 EUR
|4,9400 EUR
|988,00 EUR
|4,9400 EUR
|503,88 EUR
|4,9400 EUR
|988,00 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|874,38 EUR
|4,9400 EUR
|1.002,82 EUR
|4,9400 EUR
|1.482,00 EUR
|4,9400 EUR
|1.976,00 EUR
|4,9400 EUR
|780,52 EUR
|4,9400 EUR
|207,48 EUR
|4,9400 EUR
|207,48 EUR
|4,9400 EUR
|469,30 EUR
|4,9400 EUR
|8.654,88 EUR
|4,9400 EUR
|3.314,74 EUR
|4,9400 EUR
|6.323,20 EUR
|4,9400 EUR
|9,88 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,9313 EUR
|161.528,4800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.takkt.de
