Werbung ausblenden

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.09.2025 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
03.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,89 % 5,01 % 5,91 % 295618651
letzte Mitteilung 1,44 % 4,76 % 6,19 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 2643681 0,00 % 0,89 %
Summe 2643681 0,89 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right to recall shares lent out n/a n/a 828326 0,28 %
    Summe 828326 0,28 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Third Party convertible bonds - right of use held 23/01/2027 – 21/02/2030 23/01/2027 – 21/02/2030 Physisch 6203429 2,10 %
Right to recall convertible bonds lent out 10/03/2029 10/03/2029 Physisch 30034 0,01 %
Convertible bonds 23/01/2027 – 21/02/2030 23/01/2027 – 21/02/2030 Physisch 2400889 0,81 %
Cash-settled Call Options 19/09/2025 – 02/01/2099 19/09/2025 – 02/01/2099 Bar 48716 0,02 %
Equity Swap 17/11/2025 – 02/08/2032 17/11/2025 – 02/08/2032 Bar 5313878 1,80 %
      Summe 13996946 4,73 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % %
J.P. Morgan Securities plc % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Holdings LLC % % %
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % %
J.P. Morgan Securities LLC % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Structured Products B.V. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
05.09.2025


05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193778  05.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Delivery Hero (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden