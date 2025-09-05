EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.09.2025 / 17:57 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Delivery Hero SE Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70 PLZ: 10117 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 03.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,89 % 5,01 % 5,91 % 295618651 letzte Mitteilung 1,44 % 4,76 % 6,19 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 2643681 0,00 % 0,89 % Summe 2643681 0,89 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right to recall shares lent out n/a n/a 828326 0,28 % Summe 828326 0,28 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Third Party convertible bonds - right of use held 23/01/2027 – 21/02/2030 23/01/2027 – 21/02/2030 Physisch 6203429 2,10 % Right to recall convertible bonds lent out 10/03/2029 10/03/2029 Physisch 30034 0,01 % Convertible bonds 23/01/2027 – 21/02/2030 23/01/2027 – 21/02/2030 Physisch 2400889 0,81 % Cash-settled Call Options 19/09/2025 – 02/01/2099 19/09/2025 – 02/01/2099 Bar 48716 0,02 % Equity Swap 17/11/2025 – 02/08/2032 17/11/2025 – 02/08/2032 Bar 5313878 1,80 % Summe 13996946 4,73 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % % J.P. Morgan Securities plc % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Holdings LLC % % % J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % % J.P. Morgan Securities LLC % % % - % % % JPMorgan Chase & Co. % % % JPMorgan Chase Bank, National Association % % % J.P. Morgan International Finance Limited % % % J.P. Morgan Structured Products B.V. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

05.09.2025

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com

