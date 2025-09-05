PITAKA präsentiert neue Aramidfaser-Zubehörlinie für das iPhone 17 und innovative PitaTap™-Technologie auf der IFA 2025



BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 5. September 2025 - Auf der IFA 2025 stellt die internationale Premiummarke für mobile Zubehörlösungen, PITAKA, ihre neue Hüllenkollektion für das iPhone 17 vor – gefertigt aus hochentwickeltem Aramidfaser-Material. Die Produktlinie vereint modernste Materialtechnologie, innovative Funktionalität und nachhaltiges Design.





In diesem Jahr führt PITAKA das vollständig überarbeitete Aramidfaser-Webverfahren Fusion Weave – LightRipple ein. Gleichzeitig feiert die firmeneigene PitaTap™-Technologie ihre Weltpremiere – erstmals integriert in die Kamerasteuerungstaste. Diese Innovation ermöglicht die gewohnt ultra-dünne, leichte Bauweise mit außergewöhnlicher Haptik und Berührungssensibilität, für die PITAKA bekannt ist. Durch den Einsatz nahtloser Formtechnologie werden sichtbare Verbindungsstellen oder raue Oberflächen vollständig vermieden – für ein durchgängig hochwertiges visuelles und taktiles Erlebnis.Für diese wegweisenden Entwicklungen wurde PITAKA mit zwei Innovation Awards auf der IFA ausgezeichnet – eine erneute Bestätigung seiner führenden Position im Bereich intelligenter Premium-Zubehörlösungen. iPhone 17 Aramidfaser-Hülle : Wo Innovation auf Design trifftGefertigt aus luftfahrtzertifizierter Aramidfaser und unter Einsatz der Fusion Weave – LightRipple-Technologie von PITAKA vereint die neue Hülle außergewöhnlich leichtes, zugleich robustes Material mit einem markanten rautenförmigen Muster, das an dynamische, von der Natur inspirierte Strukturen erinnert. Fusion Weave – LightRipple ermöglicht eine bislang unerreichte Präzision in der Faserführung und stellt den bislang technisch anspruchsvollsten Webprozess von PITAKA dar. Die Hülle überzeugt zudem mit kratzfesten Materialien, langlebiger Performance und umweltfreundlicher Verpackung – für ein Design, das Ästhetik und Nachhaltigkeit harmonisch verbindet.PitaTap™: Intelligente Berührung, nahtlose SteuerungDie Ultra-Slim Case ist mit dem weltweit ersten kapazitiven PitaTap™-Button ausgestattet, der nahtlos unter der Aramidfaser-Oberfläche integriert ist. Durch die Nutzung der kapazitiven Sensorik des iPhones ermöglicht er schnelle, präzise Berührungs- und Wischfunktionen – wie etwa das sofortige Aktivieren der Kamera – und bewahrt dabei das ultradünne Profil sowie die charakteristische Aramidstruktur der Hülle mit einer äußerst reaktionsfreudigen Haptik.Weltpremiere auf der IFA 2025: Erleben Sie PitaTap™ liveBesucherinnen und Besucher der IFA 2025 haben die Möglichkeit, die neue iPhone-17-Serie sowie die innovative PitaTap™-Technologie vor Ort selbst auszuprobieren. Führende Tech-Medien und einflussreiche Branchen-Influencer berichten exklusiv über die mit dem Innovation Award ausgezeichneten Produkte von PITAKA.Besuchen Sie PITAKA in Halle 7.2B, Stand 133 – vom 5. bis 9. September, täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr.Hashtag: #PITAKA

Über PITAKA

PITAKA ist eine Lifestyle-Marke, die sich der Materialinnovation und einem menschenzentrierten Designverständnis verschrieben hat. Durch die Verbindung modernster Werkstoffe mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie schafft PITAKA alltagstaugliche Produkte an der Schnittstelle von Mode, Design, Kultur und Kreativität.



Im Alt-Sanskrit bedeutete Pitaka „Korb" – ein Symbol für Vielfalt, Inklusivität, Weisheit und das Teilen. Unsere Mission ist es, intelligente Alltagsbegleiter zu entwickeln, die den vielseitigen Lebensstilen moderner Menschen gerecht werden, Einfachheit fördern und eine klare, nachhaltige Ästhetik verkörpern – für alle, die Minimalismus und innere Erfüllung schätzen.



Carry lighter. Live now.



Leistungsstarke Accessoires für Menschen mit klarem Fokus und innerem Antrieb.





