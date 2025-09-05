PVA TePla - Momentumtitel erreicht erstes Ziel

Die Aktie von PVA Tepla gehört zu den absoluten Momentumtiteln auf dem deutschen Kurszettel. Schließlich sucht eine Relative Stärke nach Levy von 1,56 aktuell ihresgleichen. Zusammen mit der besonderen Wochenkerze von Mitte August (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. August) hat diese Konstellation ihre Wirkung auf den Titel nicht verfehlt. Selbst das damals diskutierte Kursziel von 30 EUR wurde mittlerweile abgearbeitet, sodass es Zeit für ein charttechnisches Update wird. Inzwischen bildet die Kursentwicklung der letzten drei Jahre eine noch längerfristige und größere Bodenbildung (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich perspektivisch ein Kursziel vor rund 37 EUR, welches interessanterweise recht gut mit dem zyklischen Hochpunkt aus dem Jahr 2000 bei 38 EUR harmoniert. Unter dem Strich können Anlegerinnen und Anleger bei der PVA-Aktie am Ball bleiben und auf eine Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends hoffen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung: Das 2023er-Hoch ist prädestiniert, um den Stopp für bestehende Engagements auf dieses Level nachzuziehen.

PVA TePla (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PVA TePla

Quelle: LSEG, tradesignal²

