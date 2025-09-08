Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1728 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1728 (Freitag: 1,1697) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8527 (0,8549) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 086690 (0,86780) britische Pfund, 173,39 (173,09) japanische Yen und 0,9328 (0,9390) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl/nas

