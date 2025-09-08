Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1728 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1728 (Freitag: 1,1697) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8527 (0,8549) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 086690 (0,86780) britische Pfund, 173,39 (173,09) japanische Yen und 0,9328 (0,9390) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl/nas
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro steigt leicht nach deutschen Konjunkturdaten - Yen unter Druckheute, 09:40 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“heute, 13:48 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?heute, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis