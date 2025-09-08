EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.09.2025 / 15:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis zum 5. September 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 763.069 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 2. September 2025 18.726 41,8738 784.128,22 AQEU 2. September 2025 88.296 41,8728 3.697.197,77 CEUX 2. September 2025 10.776 41,8626 451.111,60 TQEX 2. September 2025 139.271 41,8651 5.830.592,96 XETA 3. September 2025 9.582 41,8302 400.816,73 AQEU 3. September 2025 76.907 41,9723 3.227.964,62 CEUX 3. September 2025 139.511 41,9775 5.856.320,94 XETA 4. September 2025 5.500 41,6732 229.202,75 AQEU 4. September 2025 23.548 41,6373 980.476,02 CEUX 4. September 2025 125.952 41,7024 5.252.498,03 XETA 5. September 2025 125.000 41,8554 5.231.920,77 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 2.847.802 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

2194410 08.09.2025 CET/CEST