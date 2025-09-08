Werbung ausblenden

EQS-CMS: PLANOPTIK AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PLANOPTIK AG / Herkunftsstaat
PLANOPTIK AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

08.09.2025 / 15:50 CET/CEST
Die PLANOPTIK AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
56479 Elsoff
Deutschland
Internet:www.planoptik.com
