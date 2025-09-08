EQS-CMS: PLANOPTIK AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PLANOPTIK AG / Herkunftsstaat
PLANOPTIK AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.09.2025 / 15:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die PLANOPTIK AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Deutschland
|Internet:
|www.planoptik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2194436 08.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“heute, 13:48 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?heute, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis