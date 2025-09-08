EQS-CMS: PLANOPTIK AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PLANOPTIK AG / Herkunftsstaat

PLANOPTIK AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.09.2025 / 15:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die PLANOPTIK AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: PLANOPTIK AG Ueber der Bitz 3 56479 Elsoff Deutschland Internet: www.planoptik.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194436 08.09.2025 CET/CEST