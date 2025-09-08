EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.09.2025 / 14:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis einschließlich 4. September 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 30.174 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

01.09.2025 569 110,9253 CEUX 01.09.2025 213 110,9437 TQEX 01.09.2025 525 110,7943 XETA 02.09.2025 7.216 108,8856 CEUX 02.09.2025 3.405 108,9095 TQEX 02.09.2025 5.063 108,9392 XETA 03.09.2025 5.032 107,6854 CEUX 03.09.2025 3.521 107,6302 TQEX 03.09.2025 4.514 107,6348 XETA 04.09.2025 116 107,6000 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 4. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 355.157 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 8. September 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

