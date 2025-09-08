Werbung ausblenden

EQS-DD: JOST Werke SE: Jürgen Schaubel, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jürgen
Nachname(n):Schaubel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

JOST Werke SE

b) LEI

529900G977BSS7DATK68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000JST4000

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
48,20 EUR50.320,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
48,2000 EUR50.320,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:LS Exchange
MIC:XHAM

08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JOST Werke SE
Siemensstraße 2
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Internet:www.jost-world.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100546 08.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jost AG
JOST Werke

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“heute, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden