EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Achim Nachname(n): Plate

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LAIQON AG

b) LEI

391200MMIN9EPH3GOD16

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,70 EUR 470,00 EUR 4,64 EUR 1.624,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,6533 EUR 2.094,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Internet: https://laiqon.ag

