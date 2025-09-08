Werbung ausblenden

EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2025 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Achim
Nachname(n):Plate

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LAIQON AG

b) LEI

391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,70 EUR470,00 EUR
4,64 EUR1.624,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,6533 EUR2.094,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet:https://laiqon.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

100544 08.09.2025 CET/CEST

Laiqon

