EQS-News: More Impact AG: Patente für innovative Technologien für Rauchalternativen nun rechtskräftig

More Impact AG: Patente für innovative Technologien für Rauchalternativen nun rechtskräftig

Frankfurt am Main, 15. September 2025 – Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact") hat die Mitteilung erhalten, dass zwei ihrer Patente nun rechtskräftig erteilt sind. Die beiden ältesten, zum Patent angemeldeten Erfindungen der Tochtergesellschaft BG Braingate Technology GmbH wurden erwartungsgemäß bereits am 30. Oktober 2024 in vollem, beantragtem Umfang als europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) erteilt. Da die Einspruchsfrist inzwischen abgelaufen ist und keine Einsprüche durch Dritte eingereicht wurden, sind die Patenterteilungen nun auch rechtskräftig. Die Patente beziehen sich auf die von der BG Braingate Technology entwickelten Zigaretten-Präparations- und -heizvorrichtungen. Mit diesen Verfahren werden unter anderem die Inhaltsstoffe von Zigaretten oder anderen Materialien schonend erhitzt und können individuell dosiert werden.

Dr. Gerald Schüssel, CEO von More Impact: „Die Patente unterstreichen die Innovationskraft unserer Tochtergesellschaft BG Braingate und untermauern die Werthaltigkeit unseres Technologieportfolios. Mit den innovativen Technologien positionieren wir uns mit unseren Tochtergesellschaften in einem stark wachsenden Markt, denn Alternativen zu Zigaretten oder auch E-Zigaretten werden immer stärker nachgefragt.“

Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

