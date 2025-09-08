Nasdaq-100 Index® - Entscheidung naht

Die amerikanischen Technologiewerte haben zuletzt auf Basis einer äußerst interessanten Haltezone die Kurve bekommen. Gemeint ist die Bastion aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.144 Punkten), dem unteren Bollinger Band (akt. bei 23.109 Punkten) sowie der Trendlinie der letzten Monate (akt. bei 23.003 Punkten). Vor dem Hintergrund der bestehenden Divergenzen (z. B. RSI, MACD) gilt es, die beschriebene Unterstützungszone unbedingt zu verteidigen. Schließlich würde deren Verletzung wie Seitwärtsphase der letzten Wochen in eine Topbildung umschlagen lassen. Im Sinne des „vorsichtigen Kaufmanns“ haben wir damit schon mal ein wichtiges Stop Loss-Level herausgearbeitet. Auf der Oberseite ist indes ein nachhaltiger Anstieg über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 23.638 Punkten) notwendig, um die Börsenampel wieder auf „grün“ springen zu lassen. Letzteres hätte den Charme, dass die jüngste Kursentwicklung dann als symmetrisches Dreieck interpretiert werden könnte. Lohn der Mühen wäre dann vermutlich ein neues Allzeithoch jenseits des bisherigen Rekordlevels von 23.969 Punkten. Das rechnerische Anschlusspotenzial lässt sich im Ausbruchsfall sogar auf 1.200 Punkte taxieren.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.