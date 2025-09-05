Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

Werbung ausblenden

Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

05.09.2025 / 10:30 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.09.2025
     Kursziel:                  2,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2 bestätigt den erwarteten Aufwärtstrend

MS Industrie hat vergangene Woche den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt und
in einem Earnings Call erläutert. Im Vorjahresvergleich ist zu beachten,
dass erst zu Beginn des 3. Quartals 2024 die mehrheitliche Veräußerung des
Geschäftssegments Ultrasonic vollzogen wurde, das in H1/24 Erlöse von rund
31 Mio. EUR beisteuerte. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen wurden für
das Vorjahr entsprechend bereinigt.

[Tabelle]

Umsatz- und EBITDA-Prognosen leicht übertroffen: In H1/25 erzielte MS
Industrie einen Konzernerlös i.H.v. 75,2 Mio. EUR (MONe: 74,2 Mio. EUR), was
rund 4% unter dem um die Ultrasonic-Aktivitäten bereinigten Vorjahreswert
liegt. Gegenüber Q1 legte der Umsatz im verbliebenen Segment XTEC hingegen
um 7,9% auf 39,1 Mio. EUR zu. Auch rangiert der Auftragsbestand des Segments
mit 79,2 Mio. EUR (+14,1% yoy) per Ende Juni weiterhin auf einem hohen
Niveau und spiegelt die in den nächsten sechs Monaten erwarteten
Umsatzerlöse wider. Vor diesem Hintergrund erscheint uns die bestätigte
Zielsetzung eines Jahresumsatzes i.H.v. rund 150 Mio. EUR gut erreichbar.
Ergebnisseitig zeigte sich in Q2 ebenfalls ein Aufwärtstrend. Mit einem
EBITDA von 2,7 Mio. EUR (MONe: 2,5 Mio. EUR) konnte unsere Prognose leicht
und das Q1-Ergebnis (1,5 Mio. EUR) deutlich übertroffen werden. Die
Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres wurde dabei durch negative
Einmalkosten für den Anlauf des neuen Werks in Charlotte (North Carolina) um
0,7 Mio. EUR (Q2: 0,3 Mio. EUR) geschmälert. Bereinigt lag das operative
Ergebnis damit in H1 nur leicht unter Vorjahr. Der US-Standort mit
Produktionsstart im September und ersten Aufträgen eines großen
Offroad-Kunden soll in 2026 bereits ein mindestens ausgeglichenes operatives
Ergebnis beisteuern, wobei dem Unternehmen bzw. seinen Kunden auch der
politische Kurswechsel in den USA und die Aufhebung strikter
Emissionsregelungen zugute kommen sollte.

Ausblick H2: Da sich neben der Entkonsolidierung der Ultrasonic-Sparte zum
05. Juli 2024 im Verlauf von H2/24 auch die Geschäftsentwicklung bei MS
Industrie deutlich eintrübte, fallen die Vorjahresvergleichswerte in H2/25
nun deutlich niedriger aus. Für das laufende Q3/25 wurde im Verlauf der
Präsentation des Vorstands im Earnings Call indikativ ein Umsatzvolumen von
rund 38,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt, was rund 18,5% über dem
Vergleichswert des Vorjahres läge. Wir rechnen darüber hinaus mit einer
Fortsetzung des positiven Ergebnistrends und erachten daher auf
Gesamtjahressicht ein zweistelliges EBITDA nach wie vor als realistisch
(Guidance: 'deutlich steigend'). In Summe sollte damit zum Ende des
Geschäftsjahrs ein leicht positives Konzernergebnis zu Buche stehen (H1:
-1,4 Mio. EUR). Nach dem in den kommenden Jahren geplanten Verkauf der
verbliebenden Non-Strategic-Assets (Marktwert Immobilie Webberville: ca. 13
Mio. USD; Buchwert 49%-Anteil MS Ultraschall: ca. 17,4 Mio. EUR) und der
Rückführung des KfW-Darlehens plant der Vorstand ab 2027 die Wiederaufnahme
von Dividendenzahlungen

Fazit: MS Industrie bestätigt mit Q2 den erwarteten Aufwärtstrend und fährt
damit u.E. die Ernte der Investitionen in die Effizienzsteigerung der
Produktion und Diversifizierung der XTEC-Umsätze ein. Wir bestätigen das
Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 2,40 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

