Trader‑Interview mit Tipp Checker Flo: HanETF, Gold, Rheinmetall, Deutz & BASF
In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Florian Roebbeling über Themenschwerpunkte rund um HanETF, Gold sowie ausgewählte Aktien aus den Branchen Rüstung, Industrie und Chemie mit besonderem Fokus auf Rheinmetall, Deutz und BASF.
Das Gespräch beleuchtet aktuelle Marktentwicklungen, die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse sowie nachhaltige Anlagestrategien im Kontext der gegenwärtigen Wirtschaftslage.
Diese Werte wurden besprochen:
Gold – Krisensicheres Edelmetall mit stabiler Wertentwicklung
🔗 LSX: Goldpreis bei LSX
🔗 LS: Goldpreis bei LS
HANetf – Thematischer ETF mit Fokus auf nachhaltige Anlagen
🔗 LSX: AuAg Gold Mining UCITS ETF bei LSX
🔗 LS: AuAg Gold Mining UCITS ETF bei LS
Rheinmetall AG – Deutscher Rüstungskonzern mit Wachstumschancen
🔗 LSX: Rheinmetall bei LSX
🔗 LS: Rheinmetall bei LS
Deutz AG – Maschinenbau spezialisiert auf Antriebssysteme
🔗 LSX: Deutz bei LSX
🔗 LS: Deutz bei LS
BASF AG – Globaler Chemiekonzern mit breitem Produktportfolio
🔗 LSX: BASF bei LSX
🔗 LS: BASF bei LS
Gast: Tipp Checker Flo
YouTube-Kanal: / @tipp-checker
TikTok: / tiktok.com/@tippchecker
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
