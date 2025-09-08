Türkischer E-Autobauer Togg plant Expansion in Europa - Start in Deutschland

München (Reuters) - Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg will nach Deutschland expandieren.

Das Unternehmen stellte am Montag in München eine neue Limousine mit dem Namen T10F vor und kündigte den Verkaufsstart in Europa an. Bestellungen für das neue Modell sowie für den bereits erhältlichen Elektro-SUV T10X sollen hierzulande ab Ende September möglich sein. Preise für die Modelle wurden nicht genannt. "Es ist an der Zeit, den nächsten Markt in Europa zu erschließen, denn der türkische Heimatmarkt ist nicht groß genug", sagte Firmenchef Mehmet Gurcan Karakas am Rande der Automesse IAA der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach Deutschland wolle das Unternehmen nach Frankreich und Italien expandieren, sagte Karakas. Mit Blick auf die Konkurrenz durch chinesische Elektroauto-Hersteller in Europa fügte er hinzu: "Wir sind auf diesen Wettbewerb vorbereitet."

Der Status als europäischer Hersteller verschaffe Togg zudem einen Vorteil bei den Regularien. Im vergangenen Jahr verkaufte Togg in der Türkei rund 30.000 Einheiten seines elektrischen SUV T10X. In den ersten acht Monaten dieses Jahres stiegen die Verkäufe um 42 Prozent auf rund 21.000 Fahrzeuge. Branchenexperten schätzen, dass Togg jährlich rund 200.000 Autos verkaufen muss, um profitabel zu werden. Karakas lehnte eine Angabe dazu ab, wann das Unternehmen die Gewinnschwelle erreichen will.

Der Markteintritt gilt als schwierig. Mehrere andere Elektroauto-Startups wie Fisker, Lordstown und Arrival sind gescheitert. Einige Unternehmen werden von finanzstarken Investoren gestützt. So hat die milliardenschwere Investition von Volkswagen dem US-Startup Rivian das Überleben gesichert. Der US-Hersteller Lucid erhielt wiederum rund acht Milliarden Dollar vom saudischen Staatsfonds.

