ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Schaeffler auf 5,25 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 4,45 auf 5,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag kommende Woche werde der Auto- und Industriezulieferer seine Strategie für 2030 vorstellen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Schaeffler habe viele interessante Optionen und deutliches Verbesserungspotenzial. Entscheidend sei aber die Umsetzung. Die Aktie erscheine im europäischen Branchenvergleich überbewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Schaeffler

