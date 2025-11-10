W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Daimler Truck auf 43 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein erwartungsgemäß erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Marktschätzungen dürften bereits nach den Zahlen von Konkurrent Volvo und den eigenen Absatzzahlen angepasst worden sein. Das Unternehmen kämpfe weiter mit einem schwachen US-Markt, habe sich aber ermutigend zum Geschäft in Europa sowie Kosteneinsparungen geäußert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

