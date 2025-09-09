Werbung ausblenden

Automesse IAA bleibt weitere sechs Jahre in München

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Automesse IAA Mobility bleibt auch in den kommenden Jahren in München. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) habe beschlossen, den Vertrag mit der Messe München zu verlängern, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller bei der Eröffnung der Messe. Der Vertrag sei um sechs Jahre verlängert worden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Eine sehr weise Entscheidung", so Söder.

Die Verlängerung habe der Vorstand des VDA direkt vor der Eröffnungsfeier der diesjährigen Auflage beschlossen, sagte Müller. Damit stehe nun fest, dass auch die nächste Auflage in zwei Jahren wieder in München seine werde. Die entsprechenden Verträge sollten noch am heutigen Dienstag unterzeichnet werden.

Die IAA Mobility findet seit 2021 alle zwei Jahre in München statt. Zuvor war Frankfurt Veranstaltungsort. Der bisherige Vertrag mit der Messe München lief bis 2025. Nun bleibe die Autoschau bis mindestens 2031 in der Stadt, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Das ist eine gute Nachricht für München."/fjo/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
BMW
Stellantis
Xpeng (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Volkswagen, BMW, Mercedes
Aufholjagd statt Abgesang - Deutsche Autobauer kontern auf der IAAgestern, 14:21 Uhr · Reuters
Aufholjagd statt Abgesang - Deutsche Autobauer kontern auf der IAA
Sportwagenbauer
Porsche kassiert mittelfristiges Renditeziel von 20 Prozentgestern, 15:15 Uhr · Reuters
Porsche kassiert mittelfristiges Renditeziel von 20 Prozent
Gegenwind
Mercedes-Chef: Ändern Preispolitik in China nichtgestern, 07:04 Uhr · Reuters
Mercedes-Chef: Ändern Preispolitik in China nicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden