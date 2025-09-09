AVATR VISION XPECTRA feiert Weltpremiere – AVATRs originäre Designästhetik begeistert München



MÜNCHEN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 9. September 2025 - AVATR Technology präsentierte im Rahmen des Events „AVATR Brand Day: A Brilliant New Horizon" in der UTOPIA München erstmals das weltweit erste Konzeptfahrzeug mit Emotionaler Intelligenz (EI), den AVATR VISION XPECTRA. Darüber hinaus wurden das gemeinsam mit Kim Jones entwickelte Sondermodell AVATR 012, die AVATR 11 Royal Theatre Edition sowie die Modelle AVATR 07 und AVATR 06 vorgestellt. Zusammen demonstrierten sie eindrucksvoll die neuesten Fortschritte der Marke in den Bereichen originäres Design und intelligente Technologie.





Die Designzeichnungen des weltweit ersten Emotive Intelligent (EI) Vision Cars AVATR VISION XPECTRA, der limitierten Edition AVATR 012, gemeinsam kreiert mit Kim Jones, der exklusiven AVATR 11 Royal Edition, des urbanen Luxury-SUV AVATR 07 sowie der luxuriösen Sports Sedan AVATR 06 wurden von AVATR entworfen.

Die exklusive Designzeichnung des weltweit ersten Emotive Intelligent (EI) Vision Cars – AVATR VISION XPECTRA. Ein visionäres Konzept, geschaffen von AVATR

Das Design des AVATR VISION XPECTRA ist von der „Kraft natürlicher Energie" inspiriert.Die Karosserie zeichnet sich durch klare, kraftvolle Linien aus, die zugleich Ruhe und Spannung ausstrahlen. Im Innenraum verschmelzen hochwertige Materialien mit modernster Technologie zu einem intelligenten, personalisierten und immersiven Raum. Das Fahrzeug ist weit mehr als ein Fortbewegungsmittel – es wird als emotionaler Begleiter positioniert.Im Zentrum des intelligenten Interaktionssystems steht „The Vortex", ein System, das Nutzerbedürfnisse intuitiv erkennt und über Licht, Bewegung und gezielte visuelle Signale emotional reagiert. Zudem verfügt das Konzeptfahrzeug über die innovative „Smart Light Key"-Technologie, die Berührungs- und Gestenerkennung integriert und einen nahtlosen Wechsel zwischen erweiterten Fahrerassistenzsystemen und vollständig autonomem Fahrmodus ermöglicht.Nader Faghihzadeh, Chief Design Officer von AVATR, erklärt:„Der AVATR VISION XPECTRA ist ein Begleiter mit Emotionaler Intelligenz (EI), geformt aus Energie und verbunden durch Emotion. Jede Fahrt wird hier zu einem eindrucksvollen Ausdruck des 'Emotional New Luxury'."Das AVATR Global Design Center in München zeichnete verantwortlich für die Entwicklung des AVATR VISION XPECTRA, an dem rund 200 Design- und Kreativtalente aus 25 Ländern mitgewirkt haben. Durch diese internationale Zusammenarbeit verbindet AVATR wegweisendes globales Design mit einer zukunftsorientierten Vision intelligenter Mobilität – und formt daraus eine eigenständige Designphilosophie.Die Premiere des AVATR VISION XPECTRA unterstreicht nicht nur AVATRs Anspruch auf gestalterische Originalität, sondern auch das konsequente Bestreben der Marke, durch die Verbindung von innovativem Design und intelligenter Technologie neue Perspektiven für die Mobilität der Zukunft zu eröffnen.Hashtag: #AVATR

