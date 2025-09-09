Bosch-Chef rechnet mit weiteren Strukturanpassungen in Autobranche

München (Reuters) - Bosch-Chef Stefan Hartung rechnet mit weiteren strukturellen Veränderungen und einem hohen Wettbewerbsdruck in der Autobranche.

Die Strukturanpassungen gehörten zur Transformation des Automobilgeschäfts, sagte Hartung am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters auf der Automobilmesse IAA in München. Auf der einen Seite gebe es technologischen Fortschritt, auf der anderen Seite reduzierten sich Geschäfte. "Da sind wir mitten im Prozess drin, der ist noch nicht beendet." Das sei nicht schön, aber es müsse getan werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. "Wer nicht wettbewerbsfähig ist, kann in diesem Markt nicht bestehen." Bosch hatte in den vergangenen Jahren bereits den Abbau von Tausenden Stellen angekündigt.

Für das laufende Jahr rechne Hartung mit stabilen Erlösen im Automobilgeschäft. Er stellte ein Umsatzplus von zwei Prozent in Aussicht. Auch im kommenden Jahr bleibe die Branche unter Druck, sagte er. "Es bleibt ein hochkompetitiver Platz, wo um jeden Cent gekämpft wird."

