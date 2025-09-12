Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 12.09.2025

Dax-Erholung nach EZB-Entscheid wird erneut abverkauft

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.880
Dax-Unterstützung23.58023.400

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax stabilisiert sich vor einem volatilen Nachmittag") zum Dax lautete wie folgt:

“Heute Nachmittag tritt das charttechnische Bild kurzfristig ein wenig in den Hintergrund - mit dem EZB-Entscheid um 14:15 Uhr und den US-Konsumentenpreisen um 14:30 Uhr stehen marktbewegende Daten auf dem Wirtschaftskalender. Die übergeordnete negativ Einschätzung mit weiterem Abwärtspotenzial Richtung 23.400 Punkte und tiefer bleibt vorerst bestehen, allerdings muss am Nachmittag jederzeit mit kurzfristigen größeren Gegenbewegungen gerechnet werden. Defensive ist daher vorerst Trumpf.“

Der Dax konnte sich gestern wenig überraschend wieder ein wenig erholen, entscheidende Widerstandszonen auf der Oberseite konnten allerdings nicht zurückerobert werden.

Dax-Ausblick: 

Weder EZB-Entscheid noch die US-Konsumentenpreise konnten den Käufern entscheidend Rückenwind verleihen im gestrigen Handelsverlauf, die übergeordnet bärisch zu interpretierende kurzfristige Chartsituation im deutschen Leitindex hat daher unverändert Bestand.

Unterhalb von 23.880 Punkten (Stundenschlusskurs) bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst tendenziell weiter abwärts. Ein Rücksetzer unter 23.580 Punkte sollte tendenziell Anschlussverkäufe auf der Unterseite auslösen und eine Abwärtsbewegung Richtung 23.400 Punkte nach sich ziehen. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Wall Street nicht jeden Tag neue Rekordhochs markiert. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 12.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.382,68 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 12.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.864,14 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

