EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Personalie

CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen



09.09.2025 / 19:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CPU Softwarehouse AG | August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Augsburg, 9. September 2025 - Die CPU Softwarehouse AG teilt mit: Herr Dirk Zetzsche ist als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen.

Der Aufsichtsrat bestellt die langjährigen Prokuristen, Herrn Volker Bürgel und Herrn Roman Zenetti als neue Mitglieder des Vorstandes.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Telefon: + 49 (0) 821–4602–210

E-Mail: ir@cpu-ag.com

URL: https://cpu-ag.com

Über CPU:

Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im Freiverkehr der Börse München gelistet

Kontakt:

cpu-ag@cpu-ag.com

Ende der Insiderinformation

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: CPU Softwarehouse AG August-Wessels-Straße 23 86156 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 / 4602 - 0 Fax: +49 (0)821 / 4602 - 179 E-Mail: cpu-ag@cpu-ag.com Internet: www.cpu-ag.com ISIN: DE000A0WMPN8 WKN: A0WMPN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 2195174

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2195174 09.09.2025 CET/CEST