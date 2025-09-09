Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Personalie
CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

09.09.2025 / 19:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPU Softwarehouse AG | August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Augsburg, 9. September 2025 - Die CPU Softwarehouse AG teilt mit: Herr Dirk Zetzsche ist als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen.

Der Aufsichtsrat bestellt die langjährigen Prokuristen, Herrn Volker Bürgel und Herrn Roman Zenetti als neue Mitglieder des Vorstandes.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Telefon: + 49 (0) 821–4602–210

E-Mail: ir@cpu-ag.com

URL: https://cpu-ag.com

Über CPU:

Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im Freiverkehr der Börse München gelistet

Kontakt:

cpu-ag@cpu-ag.com

Ende der Insiderinformation

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CPU Softwarehouse AG
August-Wessels-Straße 23
86156 Augsburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)821 / 4602 - 0
Fax:+49 (0)821 / 4602 - 179
E-Mail:cpu-ag@cpu-ag.com
Internet:www.cpu-ag.com
ISIN:DE000A0WMPN8
WKN:A0WMPN
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart
EQS News ID:2195174
Ende der MitteilungEQS News-Service

2195174 09.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CPU Softwarehouse

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden