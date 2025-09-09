IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy gibt bahnbrechende Ergebnisse der Batterietests in Phase 2 mit 70 % Restkapazität nach 4.600 Ladezyklen bekannt und beginnt Tests der Phase 3 mit dem US-amerikanischen Batterieentwickler C4V

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy gibt bahnbrechende Ergebnisse der Batterietests in Phase 2 mit 70 % Restkapazität nach 4.600 Ladezyklen bekannt und beginnt Tests der Phase 3 mit dem US-amerikanischen Batterieentwickler C4V

Montreal, Quebec - 9. September 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es nach dem erfolgreichen Abschluss der Phase-2-Tests zusammen mit dem US-amerikanischen Batterieentwicklungsunternehmen Charge CCCV (C4V) mit der letzten, der Phase 3, der Batterietests beginnt. Das Ergebnis von Phase 2 war eine außergewöhnliche Restkapazität von 70 % nach 4.600 Zyklen.

Diese Leistung entspricht mehr als der doppelten Lebensdauer herkömmlicher NMC-basierter EV-Batterien und übertrifft sogar die robusten Lithium-Eisenphosphat- (LFP) und Lithium-Mangan-Eisenphosphat- (LMFP) Systeme deutlich. Diese bahnbrechenden Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des hochreinen Mangans von Manganese X für Batterien, das als revolutionäres Material in den Marktsektoren der globalen Elektrofahrzeugindustrie und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) dient.

Das für Batterien geeignete Manganmaterial von Manganese X stammt aus dem Projekt Battery Hill in Woodstock, New Brunswick, Kanada. Die strengen Qualifikationsstandards auf kommerziellem Niveau wurden von den US-amerikanischen Batterieentwicklern bei C4V im Rahmen ihres Qualifikationsprogramms für digitale DNA-Lieferketten (Digital DNA Supply Chain Qualification Program) festgelegt und getestet.

Der CEO von Manganese X, Martin Kepman, erklärte: Diese außergewöhnlichen Testergebnisse bestätigen die überragende Qualität unseres Mangans von Battery Hill und bringen uns nicht nur einer strategischen Partnerschaft mit C4V näher, sondern könnten auch dazu führen, dass wir einen potenziellen verbindlichen Abnahmevertrag abschließen können. Die Haltbarkeit und Stabilität unseres Materials könnte einen neuen Maßstab für die Batterieleistung setzen, und wir freuen uns darauf, mit Phase 3 zu beginnen, um sein Potenzial in mehrschichtigen Pouch-Zellkonstruktionen weiter zu demonstrieren.

Außergewöhnliche Ergebnisse in Phase 2

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80949/ManganeseX_090925_DEPRCOm.001.png

Abbildung 1: Vergleich der Lebensdauer von Phosphaten und relative Leistung im Vergleich zu BMLMP (C4V-Testergebnis).

Die Tests der Phase 2 konzentrierten sich auf die Bewertung der langfristigen Leistung und Haltbarkeit des hochreinen Mangans von Manganese X in einlagigen Pouch-Zellen von C4V, die für kommerzielle Batteriedesigns für verschiedene Endanwendungen in den Marktsektoren EV und BESS repräsentativ sind. Die Ergebnisse waren hervorragend: Das Material erreichte nach 4.600 vollständigen Lade- und Entladezyklen eine Restkapazität von 70 %. Jeder Zyklus bestand aus einer 60-minütigen Ladung, einer 60-minütigen Entladung und einer 5-minütigen Ruhephase zwischen Laden und Entladen, was eine bemerkenswerte Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Kapazitätsverlust demonstrierte.

Battery Hill: Eine erstklassige Manganressource

Das getestete hochreine Mangan stammt aus dem Projekt Battery Hill des Unternehmens, das als eines der größten Mangankarbonat-Vorkommen in Kanada und den Vereinigten Staaten gilt. Diese Ressource untermauert die Mission von Manganese X, nachhaltige, hochwertige Materialien für die wachsenden EV-Märkte zu liefern.

Nächster Schritt: Phase-3-Tests

Manganese X geht nun zur Phase 3 des Qualifizierungsprogramms von C4V über, in der das Material in mehrschichtigen Pouch-Zellen (3-Ah-Ausführung) bewertet wird, um die Produktanforderungen der Endverbraucher zu erfüllen. Positive Ergebnisse in der letzten Phase werden die Leistungsfähigkeit des Materials in fortschrittlichen Batteriekonstruktionen weiter bestätigen und den Weg für die kommerzielle Einführung ebnen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Über Charge CCCV (C4V)

C4V ist ein Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterietechnologie, das über wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der optimalen Leistung von Lithium-Ionen-Batterien und Gigafabriken verfügt. Die Forschungsergebnisse von C4V haben zu einer erheblichen Verlängerung der Batterielebensdauer, der Sicherheit und der Ladeleistung geführt. Noch wichtiger ist jedoch das Gigafactory-Angebot, das es Schwellenländern ermöglicht, ein eigenes robustes Fertigungsökosystem aufzubauen. C4V arbeitet mit branchenführenden Rohstofflieferanten und der Lieferkette für Anlagen zusammen, um vollständig optimierte Batterien mit entscheidenden wirtschaftlichen Vorteilen auf den Markt zu bringen, die die ultimative Best-in-Class-Leistung für verschiedene Anwendungen und End-to-End-Lösungen für die Produktion im Gigawattstundenmaßstab bieten. Mit seinem hoch skalierbaren Geschäftsmodell strebt C4V bis 2032 eine weltweite Zellproduktionskapazität von über 100 GWh an. Seine digitale DNA-Lieferkettenlösung stellt sicher, dass die Materialien den höchsten Industriestandards für Leistung und Zuverlässigkeit entsprechen.

Für weitere Informationen über C4V, besuchen Sie bitte https://www.chargecccv.com/

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Ziele und Pläne des Unternehmens für 2025, darunter unter anderem die Ergebnisse und Auswirkungen der Phase-2-Tests, den voraussichtlichen Abschluss der nachfolgenden Phasen des Qualifizierungsprogramms für die Lieferkette, das Potenzial für einen verbindlichen Abnahmevertrag, die erwartete Erstellung eines technischen Berichts und das Ziel des Unternehmens, ein wichtiger inländischer Lieferant von kritischen Materialien für den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca), offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80949

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80949&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5626783008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.