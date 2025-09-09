IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme einer Lager- und Bestandsverwaltungsgesellschaft mit etablierten langfristigen Verträgen mit US-Verteidigungsministerium und beschleunigt somit DaaS-Expansion an der Ostküste

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme einer Lager- und Bestandsverwaltungsgesellschaft mit etablierten langfristigen Verträgen mit US-Verteidigungsministerium und beschleunigt somit DaaS-Expansion an der Ostküste

Vancouver, British Columbia - 9. September 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es ein Angebot hinsichtlich der Übernahme einer Lager- und Bestandsverwaltungsgesellschaft aus dem Südosten der USA unterzeichnet hat, die einen bedeutenden Dienstleistungszweig des US-Verteidigungsministeriums beliefert. Angesichts einer Erfahrung von über 25 Jahren in der Verteidigungslogistik und aktiver mehrjähriger Regierungsverträge bringt die geplante Übernahme fundiertes Know-how bei der Organisation, Pflege und Optimierung physischer Bestände mit sich und stellt sicher, dass missionskritische Assets und Materialien erfasst und bei Bedarf verfügbar sind. Nach dem Abschluss der Übernahme wird ZenaTech in Kombination mit anderen jüngsten Übernahmen im Südosten, einschließlich Cardinal Civil Resources, seine DaaS-Präsenz an der Ostküste sowie seine Kapazitäten zur Belieferung von Regierungs- und Verteidigungsbehörden stärken.

Diese geplante Übernahme ist ein weiterer bedeutsamer Schritt, um Zugang zu etablierten Beziehungen zu US-Verteidigungsbehörden zu erhalten und somit die Kapazitäten für die Bereitstellung von Drone as a Service (DaaS) in großem Maßstab für Kunden aus Regierungs- und Verteidigungsbehörden an der Ostküste zu erhöhen, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Dies wird auch neue Möglichkeiten für unsere IQ Nano-Drohne für die Indoor-Bestandsverwaltung eröffnen, von der wir überzeugt sind, dass sie uns dabei helfen wird, als ganzheitlicher Partner für die Bestandsverwaltung und die Logistikautomatisierung in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und die Einsatzbereitschaft, die Genauigkeit und die Betriebskapazitäten unserer Streitkräfte zu verbessern.

Die IQ Nano von ZenaDrone ist eine taktische Indoor-Drohne, die für Umgebungen ohne GPS-Empfang sowie für beengte oder risikoreiche Umgebungen entwickelt und konzipiert wurde, in denen herkömmliche Systeme und Personal vor betrieblichen Herausforderungen stehen. Sie wurde für Präzision entwickelt und automatisiert die Bestandsverwaltung durch das Scannen von Barcodes oder RFID-Transpondern in Waffenlagern und Lagerhäusern, während sie sich nahtlos in SAP-basierte Systeme integrieren lässt, um die Verfolgung und Zykluszählung von Militärbeständen in Echtzeit anhand der NSN (National Stock Number) zu ermöglichen und menschliche Fehler zu beseitigen. Ausgestattet mit HD-/Wärmebildkameras und LiDAR sowie einer KI-gestützten Anomalieerkennung kombiniert sie außerdem sichere Indoor-Überwachung und Sicherheit von Kommandozentralen, Munitionsdepots und Sperrbereichen mit stabilen Schwebefähigkeiten und Hindernisvermeidung.

ZenaTech hat nun acht Übernahmen abgeschlossen, um sein Ziel zu erreichen, bis Mitte 2026 25 Drone-as-a-Service-Standorte aufzubauen. Das DaaS-Modell des Unternehmens bietet Geschäfts- und Regierungskunden einen flexiblen bedarfsorientierten Zugang oder einen komfortablen Zugang auf Abonnementbasis zu modernen Drohnendienstleistungen für Vermessungen, Inspektionen, Hochdruckreinigung, Wartung und vieles mehr - ohne dass Investitionen in Drohnen-Hardware und -Software, Piloten, Wartung oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

