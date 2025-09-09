Werbung ausblenden

IWH: Zahl der Firmenpleiten sinkt deutlich nach Rekordwerten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist nach sehr hohen Werten im Juli wieder deutlich gesunken. Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) lag die Zahl der Insolvenzen bei Personen- und Kapitalgesellschaften im August bei 1.409. Das entspricht einem Rückgang von elf Prozent zum Vormonat. Allerdings liegen die Insolvenzzahlen weiterhin über denen des August 2024 und sogar mit 51 Prozent deutlich höher als in einem durchschnittlichen August vor der Corona-Pandemie.

Für den Herbst rechnet das IWH wieder mit mehr Insolvenzen. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt dürften dennoch moderat bleiben, sagt der Leiter der Insolvenzforschung am IWH, Steffen Müller. Die Zahl der durch die Insolvenzen betroffenen Industriejobs habe im August erneut auf einem niedrigen Niveau gelegen und sei kaum höher gewesen als vor der Pandemie. "Die aktuellen Insolvenzzahlen bestätigen die Sorgen vor einer akuten Deindustrialisierung nicht."/sus/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Chinas Exportwachstum verliert an Tempogestern, 06:32 Uhr · dpa-AFX
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden