Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: DATRON AG - von BankM AG 09.09.2025 / 16:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Bericht H1 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.09.2025 Kursziel: EUR 15,31 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Book-to-Bill bei 1,1 - starkes H2 zu erwarten Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) überzeugen beim Auftragseingang (+17%; EUR 31,1 Mio.), während das anspruchsvolle gesamtwirtschaftliche Umfeld noch für Rückgänge bei Umsatz (-8%; EUR 28,4 Mio.) und operativem EBIT (-37%; EUR 1,36 Mio.) sorgte. DATRON bestätigt - gestützt auf den Auftragseingang und den nun nahezu abgeschlossenen Umzug ins neue Hauptquartier - die Prognose für 2025. Dies impliziert ein starkes zweites Halbjahr. Positiv stimmt uns, dass DATRON - entgegen der allgemeinen Marktentwicklung - auch beim Auftragseingang für Maschinen bereits 16%ige Zuwächse zeigt. Wir sehen die DATRON-Aktie mit einem 2025er EV/Umsatz von 0,94 weiterhin attraktiv gepreist, das Jahr 2026 weist (auf Basis der neuen Kostenstruktur) ein KGV von deutlich unter 10 auf. Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 15,31 und bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ca7a1a12a2844ca16bdd2d80529dca95 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de

2195140 09.09.2025 CET/CEST