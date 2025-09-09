Werbung ausblenden

Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

09.09.2025 / 16:44 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

     Unternehmen:               DATRON AG
     ISIN:                      DE000A0V9LA7

     Anlass der Studie:         Bericht H1 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  EUR 15,31
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Book-to-Bill bei 1,1 - starkes H2 zu erwarten

Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY)
überzeugen beim Auftragseingang (+17%; EUR 31,1 Mio.), während das
anspruchsvolle gesamtwirtschaftliche Umfeld noch für Rückgänge bei Umsatz
(-8%; EUR 28,4 Mio.) und operativem EBIT (-37%; EUR 1,36 Mio.) sorgte. DATRON
bestätigt - gestützt auf den Auftragseingang und den nun nahezu
abgeschlossenen Umzug ins neue Hauptquartier - die Prognose für 2025. Dies
impliziert ein starkes zweites Halbjahr. Positiv stimmt uns, dass DATRON -
entgegen der allgemeinen Marktentwicklung - auch beim Auftragseingang für
Maschinen bereits 16%ige Zuwächse zeigt. Wir sehen die DATRON-Aktie mit
einem 2025er EV/Umsatz von 0,94 weiterhin attraktiv gepreist, das Jahr 2026
weist (auf Basis der neuen Kostenstruktur) ein KGV von deutlich unter 10
auf.

Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 15,31 und bestätigen unser
Anlageurteil "Kaufen".



