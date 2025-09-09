Werbung ausblenden

Original-Research: dynaCERT Inc. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: dynaCERT Inc. - von GBC AG

09.09.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu dynaCERT Inc.

     Unternehmen:               dynaCERT Inc.
     ISIN:                      CA26780A1084

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  0,48 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2025
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

dynaCERT sichert Expansion in Mexiko und Texas mit Hydrofuel-Auftrag und
Vertriebsdeal

dynaCERT zeigt eine positive Entwicklung auf und konnte wichtige operative
Fortschritte erzielen. Besonders bemerkenswert ist der Auftrag von Hydrofuel
Technologies über 100 HydraGEN-Einheiten, von denen bereits 25 ausgeliefert
werden. Diese Bestellung ist deshalb von Bedeutung, weil sie den Eintritt in
Mexiko ermöglicht, eines der größten Märkte für Diesel-Lkw weltweit. Durch
die Vergabe von Vertriebsrechten an Hydrofuel für Mexiko und Texas hat
dynaCERT zudem einen Vertriebspartner in einem Logistikkorridor gesichert,
der fast die Hälfte des gesamten grenzüberschreitenden Lkw-Handels zwischen
den USA und Mexiko ausmacht. Diese Transaktion bedeutet mehr als nur
zusätzliche Umsätze aus den ersten 100 Einheiten. Sie schafft eine Grundlage
für die Skalierung von Bestellungen, den Ausbau der Beziehungen zu
Flottenbetreibern und die Erweiterung der installierten Basis der
HydraGEN-Technologie in einer der strategisch wichtigsten Regionen für den
Schwerlastverkehr.

Parallel dazu hat dynaCERT auch in Europa Fortschritte erzielt. Der Hafen
Rochefort Tonnay Charente in Frankreich ist der erste Hafen, der
HydraGEN-Technologie auf seinen Kränen einsetzt. Nach mehreren Monaten der
Erprobung bestätigte der Hafen erhebliche Verbesserungen bei seiner
Treibhausgasbilanz und verpflichtete sich, die Technologie bis Ende 2025 auf
allen fünf Krananlagen zu installieren. Die Entscheidung wird von der
Regionalregierung Nouvelle Aquitaine finanziell unterstützt, was sowohl die
politische als auch die wirtschaftliche Rückendeckung für solche sauberen
Technologielösungen unterstreicht. Dass eine europäische Hafenbehörde die
Technologie in einem stark sichtbaren industriellen Umfeld validiert hat,
stärkt die Glaubwürdigkeit von dynaCERT und schafft ein übertragbares Modell
für andere Häfen, Logistikzentren und Betreiber von Schwerlastgeräten in
ganz Europa.

Auch finanziell hat das Unternehmen seine Position gestärkt. Im Juli 2025
wurde eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung über 5 Mio. CAD zu 0,15
CAD je Einheit abgeschlossen. Diese Finanzierung, die frei handelbare
Warrants beinhaltete, sorgt für sofortige Liquidität und stellt sicher, dass
ausreichend Mittel vorhanden sind, um Verkäufe in den Bereichen Bergbau, Öl
und Gas, Transport und Energieerzeugung zu finanzieren. Diese
Kapitalmaßnahme folgte auf frühere Platzierungen im Jahresverlauf und zeigt,
dass das Vertrauen der Investoren auch in einem herausfordernden Marktumfeld
ungebrochen ist. Die gestärkte Bilanz verschafft dynaCERT das notwendige
Betriebskapital, um den Geschäftsbetrieb zu skalieren, die weltweiten
Vertriebsaktivitäten auszuweiten und ausreichend Lagerbestände zur Bedienung
der steigenden Nachfrage aufzubauen. Die Kapitalerhöhung bestätigt auch
unsere Einschätzung aus der Erstbewertung, dass frühere Liquiditätsengpässe
durch den jüngsten Finanzierungserfolg deutlich entschärft wurden und das
Unternehmen in die Lage versetzen, seine Wachstumspläne konsequent
umzusetzen.

Auch die Governance-Struktur wurde verbessert. Mit der Ernennung von John
Amodeo zum Direktor gewinnt dynaCERT über vier Jahrzehnte an finanzieller
und strategischer Erfahrung, insbesondere in der Metall- und Stahlindustrie
sowie in der Entwicklung internationaler Wachstumsstrategien. Diese
Kompetenz ergänzt den bestehenden Vorstand und das Management-Team, das über
fundierte Erfahrung in den Bereichen Automobilindustrie, Technologie und
Kapitalmärkte verfügt. Der Übergang des langjährigen Direktors Wayne Hoffman
in eine beratende Funktion sichert Kontinuität und bringt zugleich neue
Perspektiven in den Vorstand. Diese Entwicklungen unterstreichen das klare
Bekenntnis des Unternehmens, seine Governance-Strukturen zu stärken und die
Expertise des Boards gezielt auf die Wachstumsstrategie auszurichten.

Insgesamt ergibt sich ein konsistentes Bild. dynaCERT wandelt frühe
Validierungen in konkrete kommerzielle Anwendungen um, erweitert seine
geografische Präsenz nach Mexiko, Texas und Europa, sichert sich das
erforderliche Kapital für die weltweite Expansion und stärkt gleichzeitig
seine Governance-Strukturen im Einklang mit den Wachstumsambitionen.

Für Investoren bestätigen die jüngsten Entwicklungen, dass dynaCERT seine
Strategie erfolgreich umsetzt und zusätzliche Belege dafür liefert, dass der
Weg zur Skalierung erreichbar ist. Das Unternehmen ist bestens positioniert,
um von der wachsenden globalen Nachfrage nach Technologien zur
Emissionsreduzierung bei Dieselanwendungen zu profitieren. Die Kombination
aus kurzfristigem Wachstum im Hardware-Geschäft und langfristigem Potenzial
durch CO-Zertifikate untermauert eine überzeugende Investmentstory. Wir
bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 0,75 CAD (0,48
EUR) je Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2b17fd00dca9fc815103725c8ca0e59c

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 09.09.2025 (09:00)
Erste Weitergabe: 09.09.2025 (12:00)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2194898 09.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
dynaCERT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden