Original-Research: dynaCERT Inc. (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: dynaCERT Inc. ISIN: CA26780A1084 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,48 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker dynaCERT sichert Expansion in Mexiko und Texas mit Hydrofuel-Auftrag und Vertriebsdeal dynaCERT zeigt eine positive Entwicklung auf und konnte wichtige operative Fortschritte erzielen. Besonders bemerkenswert ist der Auftrag von Hydrofuel Technologies über 100 HydraGEN-Einheiten, von denen bereits 25 ausgeliefert werden. Diese Bestellung ist deshalb von Bedeutung, weil sie den Eintritt in Mexiko ermöglicht, eines der größten Märkte für Diesel-Lkw weltweit. Durch die Vergabe von Vertriebsrechten an Hydrofuel für Mexiko und Texas hat dynaCERT zudem einen Vertriebspartner in einem Logistikkorridor gesichert, der fast die Hälfte des gesamten grenzüberschreitenden Lkw-Handels zwischen den USA und Mexiko ausmacht. Diese Transaktion bedeutet mehr als nur zusätzliche Umsätze aus den ersten 100 Einheiten. Sie schafft eine Grundlage für die Skalierung von Bestellungen, den Ausbau der Beziehungen zu Flottenbetreibern und die Erweiterung der installierten Basis der HydraGEN-Technologie in einer der strategisch wichtigsten Regionen für den Schwerlastverkehr. Parallel dazu hat dynaCERT auch in Europa Fortschritte erzielt. Der Hafen Rochefort Tonnay Charente in Frankreich ist der erste Hafen, der HydraGEN-Technologie auf seinen Kränen einsetzt. Nach mehreren Monaten der Erprobung bestätigte der Hafen erhebliche Verbesserungen bei seiner Treibhausgasbilanz und verpflichtete sich, die Technologie bis Ende 2025 auf allen fünf Krananlagen zu installieren. Die Entscheidung wird von der Regionalregierung Nouvelle Aquitaine finanziell unterstützt, was sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Rückendeckung für solche sauberen Technologielösungen unterstreicht. Dass eine europäische Hafenbehörde die Technologie in einem stark sichtbaren industriellen Umfeld validiert hat, stärkt die Glaubwürdigkeit von dynaCERT und schafft ein übertragbares Modell für andere Häfen, Logistikzentren und Betreiber von Schwerlastgeräten in ganz Europa. Auch finanziell hat das Unternehmen seine Position gestärkt. Im Juli 2025 wurde eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung über 5 Mio. CAD zu 0,15 CAD je Einheit abgeschlossen. Diese Finanzierung, die frei handelbare Warrants beinhaltete, sorgt für sofortige Liquidität und stellt sicher, dass ausreichend Mittel vorhanden sind, um Verkäufe in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Energieerzeugung zu finanzieren. Diese Kapitalmaßnahme folgte auf frühere Platzierungen im Jahresverlauf und zeigt, dass das Vertrauen der Investoren auch in einem herausfordernden Marktumfeld ungebrochen ist. Die gestärkte Bilanz verschafft dynaCERT das notwendige Betriebskapital, um den Geschäftsbetrieb zu skalieren, die weltweiten Vertriebsaktivitäten auszuweiten und ausreichend Lagerbestände zur Bedienung der steigenden Nachfrage aufzubauen. Die Kapitalerhöhung bestätigt auch unsere Einschätzung aus der Erstbewertung, dass frühere Liquiditätsengpässe durch den jüngsten Finanzierungserfolg deutlich entschärft wurden und das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Wachstumspläne konsequent umzusetzen. Auch die Governance-Struktur wurde verbessert. Mit der Ernennung von John Amodeo zum Direktor gewinnt dynaCERT über vier Jahrzehnte an finanzieller und strategischer Erfahrung, insbesondere in der Metall- und Stahlindustrie sowie in der Entwicklung internationaler Wachstumsstrategien. Diese Kompetenz ergänzt den bestehenden Vorstand und das Management-Team, das über fundierte Erfahrung in den Bereichen Automobilindustrie, Technologie und Kapitalmärkte verfügt. Der Übergang des langjährigen Direktors Wayne Hoffman in eine beratende Funktion sichert Kontinuität und bringt zugleich neue Perspektiven in den Vorstand. Diese Entwicklungen unterstreichen das klare Bekenntnis des Unternehmens, seine Governance-Strukturen zu stärken und die Expertise des Boards gezielt auf die Wachstumsstrategie auszurichten. Insgesamt ergibt sich ein konsistentes Bild. dynaCERT wandelt frühe Validierungen in konkrete kommerzielle Anwendungen um, erweitert seine geografische Präsenz nach Mexiko, Texas und Europa, sichert sich das erforderliche Kapital für die weltweite Expansion und stärkt gleichzeitig seine Governance-Strukturen im Einklang mit den Wachstumsambitionen. Für Investoren bestätigen die jüngsten Entwicklungen, dass dynaCERT seine Strategie erfolgreich umsetzt und zusätzliche Belege dafür liefert, dass der Weg zur Skalierung erreichbar ist. Das Unternehmen ist bestens positioniert, um von der wachsenden globalen Nachfrage nach Technologien zur Emissionsreduzierung bei Dieselanwendungen zu profitieren. Die Kombination aus kurzfristigem Wachstum im Hardware-Geschäft und langfristigem Potenzial durch CO-Zertifikate untermauert eine überzeugende Investmentstory. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 0,75 CAD (0,48 EUR) je Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2b17fd00dca9fc815103725c8ca0e59c