Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG ISIN: DE0005176309 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2024/25 Empfehlung: Kaufen seit: 09.09.2025 Kursziel: 8,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: ./. Analyst: Thorsten Renner Wurmtal Beteiligungen mit Rekordausschüttung Das Geschäftsjahr 2024/25 war für die Wurmtal Beteiligungen AG wieder ein voller Erfolg. Wesentlicher Erfolgsfaktor waren einmal mehr die beiden Beteiligungen Kehmer Versicherungsmakler GmbH und Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH. Aber auch das risikoarme Engagement bei dem in Abwicklung befindlichen Immobilienfonds CS Euroreal war äußerst lukrativ, zumal diesmal den erhaltenen Ausschüttungen keine Abschreibungen gegenüberstanden. Auf der Dividendenseite schaltet die Gesellschaft einige Gänge hoch. Das Beteiligungsunternehmen schlägt bei der Dividendenausschüttung mehr als eine Verdopplung von 0,35 auf 0,75 Euro vor. Damit strebt das Management die Ausschüttung nahezu des gesamten Bilanzgewinns an. Dies geschieht auch angesichts der Tatsache, dass günstige neue Beteiligungen kaum mehr zu finden sind. Entsprechende Kaufkandidaten bei Versicherungsmaklern weisen zu hohe Gewinnmultiples auf. Demgegenüber dürften aber die bilanzierten Wurmtal-Beteiligungen auf dem aktuellen Bewertungsniveau für Makler auch hohe stille Reserven aufweisen. Auf dieser Basis könnten die Großaktionäre perspektivisch auch über eine Hebung dieser stillen Reserven durch einen Verkauf nachdenken. Seit unserem letzten Research-Update vom 1. August 2025 hat die Notierung der Wurmtal-Aktie geringfügig nachgegeben. Auf dem derzeitigen Kursniveau bietet der Anteilsschein bei Ansatz der vorgeschlagenen Ausschüttung eine äußerst attraktive Dividendenrendite von 12,5 Prozent. Aber auch auf Basis der von uns für das laufende Geschäftsjahr erwarteten geringeren Dividende ergibt sich immer noch eine starke Ausschüttungsrendite von 7,5 Prozent. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Entwicklung und des deutlichen Bewertungsanstiegs bei Versicherungsmaklern erhöhen wir unser Kursziel für den Anteilsschein der Wurmtal Beteiligungen AG von 7,50 auf 8,00 Euro. Auf dieser Basis bekräftigen wir unsere Empfehlung, die Aktie zu "Kaufen". Allerdings sind die Umsätze des im Freiverkehr Hamburg gehandelten Titels unverändert überschaubar. Für Nebenwerte-Spezialisten ist das Papier jedoch eine sehr attraktive Depotbeimischung. Angesichts des geringen Handelsvolumens sollten Aufträge immer mit einem Limit versehen werden.