Werbung ausblenden

Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH

09.09.2025 / 10:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG

     Unternehmen:               Wurmtal Beteiligungen AG
     ISIN:                      DE0005176309

     Anlass der Studie:         Geschäftszahlen 2024/25
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  8,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     ./.
     Analyst:                   Thorsten Renner

Wurmtal Beteiligungen mit Rekordausschüttung

Das Geschäftsjahr 2024/25 war für die Wurmtal Beteiligungen AG wieder ein
voller Erfolg. Wesentlicher Erfolgsfaktor waren einmal mehr die beiden
Beteiligungen Kehmer Versicherungsmakler GmbH und Gondorf Assekuranz
Versicherungsmakler GmbH. Aber auch das risikoarme Engagement bei dem in
Abwicklung befindlichen Immobilienfonds CS Euroreal war äußerst lukrativ,
zumal diesmal den erhaltenen Ausschüttungen keine Abschreibungen
gegenüberstanden.

Auf der Dividendenseite schaltet die Gesellschaft einige Gänge hoch. Das
Beteiligungsunternehmen schlägt bei der Dividendenausschüttung mehr als eine
Verdopplung von 0,35 auf 0,75 Euro vor. Damit strebt das Management die
Ausschüttung nahezu des gesamten Bilanzgewinns an.

Dies geschieht auch angesichts der Tatsache, dass günstige neue
Beteiligungen kaum mehr zu finden sind. Entsprechende Kaufkandidaten bei
Versicherungsmaklern weisen zu hohe Gewinnmultiples auf. Demgegenüber
dürften aber die bilanzierten Wurmtal-Beteiligungen auf dem aktuellen
Bewertungsniveau für Makler auch hohe stille Reserven aufweisen. Auf dieser
Basis könnten die Großaktionäre perspektivisch auch über eine Hebung dieser
stillen Reserven durch einen Verkauf nachdenken.

Seit unserem letzten Research-Update vom 1. August 2025 hat die Notierung
der Wurmtal-Aktie geringfügig nachgegeben. Auf dem derzeitigen Kursniveau
bietet der Anteilsschein bei Ansatz der vorgeschlagenen Ausschüttung eine
äußerst attraktive Dividendenrendite von 12,5 Prozent. Aber auch auf Basis
der von uns für das laufende Geschäftsjahr erwarteten geringeren Dividende
ergibt sich immer noch eine starke Ausschüttungsrendite von 7,5 Prozent.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Entwicklung und des deutlichen
Bewertungsanstiegs bei Versicherungsmaklern erhöhen wir unser Kursziel für
den Anteilsschein der Wurmtal Beteiligungen AG von 7,50 auf 8,00 Euro. Auf
dieser Basis bekräftigen wir unsere Empfehlung, die Aktie zu "Kaufen".
Allerdings sind die Umsätze des im Freiverkehr Hamburg gehandelten Titels
unverändert überschaubar. Für Nebenwerte-Spezialisten ist das Papier jedoch
eine sehr attraktive Depotbeimischung. Angesichts des geringen
Handelsvolumens sollten Aufträge immer mit einem Limit versehen werden.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b88b0e8525dd54b215f5bde3662d75bb
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: www.gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 26
Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44

Büro Münster:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2194894 09.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wurmtal Beteiligungen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden