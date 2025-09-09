Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Lage Frankreichs

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Lage Frankreichs:

Analysten rechnen damit, dass die Ratingagentur Fitch Frankreich am Freitag herabstuft. Droht Europa das größte Ungemach gar nicht von den Fronten im Osten, sondern eher von verunsicherten Investoren und risikofreudigen Spekulanten, die Frankreich ins Visier nehmen - während in Deutschland der Merz-Aufschwung auf sich warten lässt? Man muss es nicht verschreien, aber verschweigen sollte man das Risiko einer Eurokrise auch nicht. Nichts ist für Volkswirtschaften schädlicher als permanente Unsicherheit. Der "Spread" auf Staatsanleihen lügt diesbezüglich nicht./yyzz/DP/nas