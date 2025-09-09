Ukraine: Russischer Angriff tötet mehr als 20 Zivilisten
KRAMATORSK (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff sind nach Behördenangaben aus Kiew mehr als 20 Zivilisten im Osten der Ukraine ums Leben gekommen. Die Menschen hätten für ihre Rentenzahlung angestanden, als die gelenkte Fliegerbombe eingeschlagen sei, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram./bal/DP/mis
